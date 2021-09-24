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11:55 (мск), источник: BBC News Русская служба

Возвращение Гильгамеша: древняя глиняная табличка, украденная 30 лет назад из музея, возвращается в Ирак

Глиняная табличка возрастом 3500 лет, украденная 30 лет назад из иракского музея, будет передана иракскому правительству вместе с тысячами других артефактов.

Источник: US IMMIGRATION AND CUSTOMS ENFORCEMENT

Глиняную табличку с фрагментом текста «Эпоса о Гильгамеше» приобрела в 2014 году компания Hobby Lobby для демонстрации в Музее Библии в Вашингтоне. По сведениям ЮНЕСКО, в 1991 году ее украли из музея в Ираке и в 2007-м незаконно привезли в США.

Американские власти конфисковали табличку в 2019 году, заявив, что она была украдена и должна быть возвращена владельцам.

В четверг в Смитсоновском Национальном музее состоится церемония возвращения примерно 17 тысяч украденных предметов старины, которые США согласились вернуть в Ирак, хотя некоторые из них покинули страну еще в июле. В их числе и табличка Гильгамеша.

«Возвращая эти незаконно приобретенные объекты, власти Соединенных Штатов и Ирака дают иракскому народу возможность снова приобщиться к странице своей истории», — заявила Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле. По ее словам, возвращение таблички — это значительная победа в борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей.

Источник: BBC

«Кража и незаконный оборот древних артефактов по-прежнему являются ключевым источником финансирования террористических групп и других преступных организаций», — говорится в заявлении агентства.

«Черные археологи»

Во время войны в Персидском заливе в 1991 году режим Саддама Хусейна потерял контроль над некоторыми районами Ирака, и несколько региональных музеев были разграблены. Возможно, табличка пропала именно тогда.

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Согласно данным ЮНЕСКО, когда экстремистская группировка «Исламское государство» (запрещена в России) контролировала большую часть Ирака и Сирии в 2014—2019 годах, иракские археологические памятники и музеи также систематически подвергались разграблению.

По данным Министерства юстиции США, к 2001 году табличка Гильгамеша оказалась в руках лондонского торговца антиквариатом. Затем она попала к дилерам в США, а затем обратно в Лондон, где в 2014 году аукционный дом Christie’s продал ее Hobby Lobby за 1,67 млн долларов.

Hobby Lobby подала в суд на Christie’s, заявив, что аукционный дом предоставил ложную документацию об истории таблички. Christie’s заявила, что в то время не знала, что документы на табличку были фальшивыми.

Hobby Lobby также основала Музей Библии, открывшийся в 2017 году. Президент Hobby Lobby Стив Грин начал собирать артефакты для него в 2009 году. По его словам, в те годы он мало что понимал в коллекционном бизнесе и особо не заботился о проверке будущих экспонатов на предмет законности их происхождения.

Многие из назначенных к передаче исторических ценностей вернулись в Ирак уже в августе 2021 года | Источник: GETTY IMAGES

В 2017 году Hobby Lobby согласилась выплатить штраф в размере 3 млн долларов в рамках мирового соглашения с Министерством юстиции. Компания также обещала вернуть тысячи глиняных табличек, которые оказались в ее коллекции незаконным путем.

В марте 2020 года Грин объявил, что вернет 11 500 объектов правительствам Ирака и Египта.

Эпос о Гильгамеше

Табличка размером примерно 12,5 на 17 сантиметров содержит часть эпоса о Гильгамеше, записанную аккадским клинописным письмом. Считается, что сама поэма сочинена не менее 4000 лет назад.

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О главном герое эпоса, могучем полубоге Гильгамеше, сложены песни на шумерском языке, некоторые из них созданы ещё в конце первой половины III тысячелетия до н.э. Как считается, они и легли в основу аккадского «Эпоса», создававшегося на протяжении полутора тысяч лет начиная с XVIII—XVII вв. до н. э.

Наиболее полная версия «Эпоса о Гильгамеше» обнаружена в середине XIX века при раскопках клинописной библиотеки царя Ашшурбанапала в Ниневии. Она записана на 12 табличках, включает около 3 тысяч стихов и датирована VII веком до н. э. Впоследствии археологи обнаружили фрагменты других версий эпоса, в том числе и на хурритском и хеттском языках.

Сам Гильгамеш был исторической личностью — правителем шумерского города Урука около 2800—2700 годов до н. э., его имя упоминается в шумерской табличке со списком шумерских правителей. В эпосе же он могучий полубог, совершающий различные подвиги со своим компаньоном Энкиду и ищущий бессмертия.

Эпос также рассказывает о Великом потопе, это одно из самых ранних упоминаний о нем, а также содержит некоторые другие параллели с Библией.

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