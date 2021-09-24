В России заговорили о четвертой волне COVID-19

После полутора месяцев относительного затишья в России снова растет заболеваемость коронавирусом. В четверг оперштаб по борьбе с инфекцией сообщил о 21 438 новых случаях, что стало максимумом с 15 августа. Общее количество инфицированных с начала пандемии увеличилось до 7 354 995. Россия по этому показателю занимает пятое место в мире, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.
Число летальных исходов из-за коронавируса в стране за сутки возросло на 820 (против 817 днем ранее). Так много людей погибли от инфекции второй раз с начала пандемии — впервые о 820 смертях оперштаб сообщил 26 августа.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду отчиталась, что «интенсивный рост» заболеваемости коронавирусом зафиксирован в 36 регионах.
Причем за прошедшую неделю, по ее данным, темпы распространения инфекции увеличились на 6,8%. Например, по данным столичного оперштаба, в четверг в Москве выявили 3345 случаев заражений — более чем в полтора раза больше, чем днем ранее (1991). Это стало максимумом с 31 июля.
«На протяжении последних нескольких дней мы фиксируем рост заболеваемости коронавирусом в Москве. По отношению к прошлой неделе он составил 24%, а госпитализации выросли на 15%», — заявила в среду заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
По данным исследования по секвенированию генома SARS-Cov-2 на базе центра Гамалеи, в Москве в настоящее время 100% составляет штамм «дельта» коронавируса. По подсчетам ученых, он в полтора-два раза заразнее, чем штамм «альфа», то есть британский вариант. Несмотря на отрицательную динамику, новые ограничения, по данным неназванного источника «Интерфакса», столичные власти вводить не намерены. Впрочем, по его словам, в случае ухудшения ситуации мэрия готова вернуть систему QR-кодов для, например, посещения заведений общепита. Более того, пока не планируется открывать, как это было в критические периоды, дополнительные ковидные госпитали.
«Для лечения пациентов с коронавирусом в городе развернуты и зарезервированы достаточные коечные мощности», — заверила «Ъ» Ракова.
Об ухудшении эпидобстановки говорят и в других регионах. О начале четвертой волны объявил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. «Подъем очень быстрый. Тяжелых случаев больше, чем в первые три волны, а значит, пойдет вверх и смертность», — написал Мелик-Гусейнов в своем аккаунте в Instagram.
В минздраве Крыма сообщили «Ъ», что число новых случаев коронавируса растет уже неделю и вновь приближается к отметке 300 человек в день. По словам главы межрегионального управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, четвертая волна коронавируса в регионе неизбежна, однако, несмотря на растущую опасность, крымчане стали реже вакцинироваться.
В Пермском крае региональный оперштаб заявил о возможном ужесточении противоэпидемических мер — полном закрытии для посещений учреждений культуры, заведений общественного питания и других организаций, а также запрете всех массовых мероприятий. Кроме того, оперштаб прорабатывает «компромиссный» вариант — введение системы обязательных QR-кодов. Власти Воронежской области за сутки до начала объявили об отмене рок-фестиваля «Чернозем».
Четвертую волну ожидают и в Башкирии. С 27 сентября, согласно приказу министерства культуры республики, обязательным для посещения «театрально-концертных организаций» станет наличие QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации против COVID-19, справки о перенесенном в течение последних шести месяцев заболевании или справки медорганизации о противопоказаниях к вакцинации против коронавируса.
В Петербурге ситуация с заболеваемостью остается стабильной — официально оперштаб фиксирует 1600−1700 человек в сутки. Однако смертность растет: еще неделю назад число летальных случаев не превышало 40 в сутки, в последние дни умирает более 50 человек. По официальным данным, увеличивает и число госпитализаций: 23 сентября в Петербурге госпитализировали 355 человек, это максимальное значение с начала августа.
По словам доцента кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова Ивана Коновалова, подъем заболеваемости в начале осени был ожидаем: похолодало, люди вернулись в коллективы после отпусков и каникул. Тем не менее он не спешит говорить о четвертой волне: рост может остановиться.
Гендиректор центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев, напротив, считает, что в Москве очередная волна уже стартовала, однако в других регионах ситуация может отличаться.
«Например, есть ощущение, что в Питере третья волна и не прекращалась. В Москве же завершение третьей волны пришлось на конец июля — в августе количество пациентов с положительным результатом ПЦР-исследования было самым низким за всю эпидемию», — утверждает он.
Очередной всплеск заболеваемости, по мнению экспертов, может по масштабу не уступить летнему. Иван Коновалов утверждает, что последующие волны не будут утихать, пока количество непривитых людей превышает число привитых. Напомним, в России, по данным министра здравоохранения Михаила Мурашко, полностью вакцинированы более 43 млн человек (около 29%). Инфекционист, доктор медицинских наук Илья Акинфиев обращает внимание, что неожиданно масштабным оказался летний всплеск, тогда как в это время года специалисты ждали улучшения эпидситуации. Осенью, когда рост респираторных инфекций ожидаем и понятен, заболевших коронавирусом, полагает он, может быть еще больше.
Андрей Исаев утверждает, что волны коронавируса длятся примерно 4−6 недель, поэтому уже к началу ноября можно ожидать стабилизации ситуации, «если, конечно, к нам не придут новые штаммы».
По мнению Ивана Коновалова, именно темпы вакцинации определят, как долго будет активен очередной подъем заболеваемости на территории России и каким количеством летальных исходов, инвалидизаций он будет сопровождаться. «Процент людей, которые переболели, тоже растет. И хотя переболевшие статистически заражаются повторно гораздо реже, чем те, кто не болел и не был вакцинирован, новые вариации вируса способны преодолевать постинфекционный барьер чаще среди перенесших инфекцию, чем среди привитых», — заключает Коновалов.
Наталья Костарнова; региональная корсеть «Ъ»
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