10:51 (мск), источник: Life.ru
Белое или зелёное: Российский учёный поставил точку в споре о цвете Солнца
Исследователь предлагает учитывать как особенности излучения светила, так и ограничения, которые есть у человеческого глаза.
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Солнце излучает бирюзово-зелёный спектр, а уже человеческий глаз и обработка сигнала мозгом преобразуют цвет в белый. Такое объяснение дал младший научный сотрудник отдела физики космической плазмы Института космических исследований РАН Андрей Малыхин. Так он прокомментировал дискуссию, развёрнутую вокруг статьи британского астронома: какое же Солнце на самом деле — белое или зелёное? Российский учёный объяснил, что в физике звёзды вообще считаются абсолютно чёрными телами.
«Другими словами, если вы подсветите Солнце фонариком, то оно ничего не отразит вам обратно, вы его не увидите», — сказал учёный в интервью РИА «Новости».
Ещё более доходчиво он объяснил, что свечение от звёзд идёт из-за температуры поверхности: точно так же, как светится раскалённое жало паяльника, кочерга или гвоздь. При этом, уточнил Малыхин, для каждой температуры характерно излучение на своей длине волны. Свет красного карлика (малые и относительно холодные звёзды) будет соответствовать 3000 градусов Кельвина, а Солнца — 5500.
«Обобщая всё это, мы видим следующее: максимум излучения Солнца, согласно закону Вина, наблюдается на длине волны 501 нанометр. Такой цвет можно назвать зелёным или бирюзовым. К зелёному можно отнести диапазон от 500 до 570 нанометров. И вот мы и получаем наш громкий заголовок — Солнце зелёное», — сказал Малыхин.
Однако учёный всё же считает, что торопиться с выводами не стоит. Цветом обозначается восприятие человеком определённого электромагнитного излучения. Глаза ограничены в широте восприятия цвета тремя типами фоторецепторов. Учитывая особенность восприятия наших органов зрения, излучение Солнца почти равномерно их засвечивает. Наш мозг это корректирует и говорит, что каждого цвета примерно одинаковое количество, и мы видим в итоге белый цвет. «О чём и говорится в исходной статье британского учёного», — заключает младший научный сотрудник.