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10:32 (мск), источник: BFM.ru

В Москве стартовали продажи iPhone 13

Желающие купить смартфон начали выстраиваться в очередь на Тверской улице в час ночи.

В Москве стартовали продажи iPhone 13. Первые претенденты на покупку нового смартфона от Apple встали в очередь на Тверской в час ночи. Как передает РИА Новости, к восьми утра перед магазином стояли более 30 человек.

За несколько дней до этого на «Авито» появились объявления о продаже очереди за новинкой. Не исключено, что собравшиеся — это и есть желающие продавать свою очередь. Американская компания представила новый iPhone 13 с увеличенной батареей и улучшенным дисплеем 14 сентября. В России стоимость смартфона начинается почти от 80 тысяч рублей, iPhone 13 Pro — от 100 тысяч рублей.

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