12:20 (мск), источник: Аргументы и факты
Какие слова появились благодаря пандемии. Инфографика
В инфографике АиФ.ru представлены яркие, шутливые и ироничные слова, вошедшие в Словарь русского языка коронавирусной эпохи.
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С первых месяцев пандемии коронавируса в русском языке, как и в других языках мира, возникла уникальная ситуация. С огромной скоростью в СМИ и соцсетях начали возникать и закрепляться слова, обозначающие новые условия жизни людей. Также в прессе и блогах стало появляться много индивидуально-авторских выражений, отражающих стремление авторов высказаться и самореализоваться и их способность освобождаться от страха и стресса через юмор, иронию и сарказм.
На эти нововведения обратили внимание филологи. Лингвисты из РАН создали Словарь русского языка коронавирусной эпохи. Исследователи начали работать над ним в конце 2020 года. Материалом для словаря в большей степени стала лексика, собранная в результате целенаправленного мониторинга лингвистами русскоязычных СМИ и интернета в 2020—2021 гг..
Словарь включает около 3500 слов, значений и выражений, которые появились в 2020 — начале 2021 гг., а также слова и значения, ранее существовавшие в языке, но активизированные в связи с пандемией. Это толковый тематический словарь, вся представленная в нем лексика связана с темой COVID-19, пандемией, периодом карантина по этой инфекции, а также с возникшими особенностями жизни: ношением масок, удаленной работой, дистанционным обучением, массовым общением по видео-конференц-связи Zoom и пр.
В словаре даны значения множества нейтральных слов, таких как «коронавирус», «вакцина», «маска». Есть много слов с одинаковым значением. Например, противника ношения масок обозначают слова «антимаскер», «антимасочник», «безмасочник», «голомордый», «голоносик», «подбородочник» и др. Также в словаре представлено много слов, обозначающих коронавирусную инфекцию: «коронавирусняк», «коронавирусня», «ковидий», «ковидище», «ковидло», «ковидушка», «короназябра» и пр.
Вместе с тем в словаре собрано много разговорных, шутливых и ироничных слов. Например, «ковидовоз» (автомобиль службы сбора анализов на COVID-19) или «коронатрясение» (о периоде пандемии как о стихийном бедствии). Несколько подобных ярких понятий, представленных в словаре, АиФ.ru приводит в инфографике.