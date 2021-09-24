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15:47 (мск), источник: Фонтанка

Учёный из США спрогнозировал, что «дельта» — это последний агрессивный вариант COVID-19

Американский учёный Шарман считает, что «дельта»-вариант коронавируса с увеличением числа вакцинированных потеряет свою заразность, и пандемия пойдет на спад.

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Источник: AP 2021

Президент Академии профилактической медицины, член Американской ассоциации здравоохранения Алмаз Шарман выразил мнение, что вариант коронавируса «дельта» с увеличением числа вакцинированных потеряет свою заразность, и пандемия пойдет на спад. Он считает, что «дельта» — это последний агрессивный вариант COVID-19.

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«Есть несколько вариантов вирусов, они могут быть заразными и поддающимися вакцинам, либо они могут ускользать от действия вакцин, но они теряют свою заразность. Такое произошло с “альфа”-, “бета”- и “гамма”-вариантами. Сейчас мы имеем дело исключительно с заразным вариантом “дельта”. Я всё же полагаю, что это последний агрессивный вариант коронавируса, и в дальнейшем пандемия должна пойти на угасание», — цитирует заявление Шармана 24 сентября «Интерфакс».

По словам учёного, к примеру, южноафриканский вариант является устойчивым к вакцинам, но вместе с тем он менее заразен. «Дельта»-вариант вытеснил своих предшественников, оказавшись более контагиозным. «Пока идёт угасание “дельта”-варианта, но в будущем в случае низкой доли вакцинированного населения можно ждать появления других вариантов», — добавил Шарман.

В то же время учёный призвал не путать штаммы и варианты вируса. По его словам, у штаммов — другая качественная характеристика. Ими можно назвать вирусы, которые циркулировали в 2003 и в 2012 годах и вызывали крупные эпидемии атипичной пневмонии в Юго-Восточной Азии. При этом на фоне недостаточных темпов вакцинации коронавирус мутирует, вызывая не штаммы, а новые варианты.

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