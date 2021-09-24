16:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дайверы-любители обнаружили клад римских монет
Это одна из крупнейших подобных находок в Европе.
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Два фридайвера-любителя нашли у восточного побережья Испании одну из крупнейших коллекций римских монет в Европе.
Луис Ленс и Сезар Химено ныряли у острова Портитксол, сообщает CNN. Они обнаружили восемь монет, после чего поиски продолжили археологи. Они подняли со дна еще 45 хорошо сохранившихся монет, отчеканенных при римских императорах Валентиниане І, Феодосии I, Аркадии и Гонории. Одна монета осталась неопознанной.
Вместе с монетами исследователи нашли три медных гвоздя, а также остатки свинца, которые когда-то могли быть частями морского сундука.
Исследователи назвали находку чрезвычайно ценной, отметив, что это одна из крупнейших найденных коллекций римских монет в Европе.
Монеты, вероятно, были спрятаны богатым местным землевладельцем, который хотел защитить часть денег от варваров, регулярно грабивших ослабленную Западную Римскую империю во времена ее заката. Скорее всего, речь идет о набегах на Пиренейский полуостров племен аланов.
Монеты будут отреставрированы, а затем выставлены в археологическом и этнографическом музее города Хавеа.
Анна Лысенко
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