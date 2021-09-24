Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 24 сентябряЗарождение футбола, первый "штопор" и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
12День знаний в России
28Единый день голосования в России
16:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дайверы-любители обнаружили клад римских монет

Это одна из крупнейших подобных находок в Европе.

Источник: University of Alicante
Читайте также
В Дании нашли уникальный золотой клад

Два фридайвера-любителя нашли у восточного побережья Испании одну из крупнейших коллекций римских монет в Европе.

Луис Ленс и Сезар Химено ныряли у острова Портитксол, сообщает CNN. Они обнаружили восемь монет, после чего поиски продолжили археологи. Они подняли со дна еще 45 хорошо сохранившихся монет, отчеканенных при римских императорах Валентиниане І, Феодосии I, Аркадии и Гонории. Одна монета осталась неопознанной.

Вместе с монетами исследователи нашли три медных гвоздя, а также остатки свинца, которые когда-то могли быть частями морского сундука.

Исследователи назвали находку чрезвычайно ценной, отметив, что это одна из крупнейших найденных коллекций римских монет в Европе.

Источник: University of Alicante

Монеты, вероятно, были спрятаны богатым местным землевладельцем, который хотел защитить часть денег от варваров, регулярно грабивших ослабленную Западную Римскую империю во времена ее заката. Скорее всего, речь идет о набегах на Пиренейский полуостров племен аланов.

Монеты будут отреставрированы, а затем выставлены в археологическом и этнографическом музее города Хавеа.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Еще больше интересного об археологии

Во время загрузки произошла ошибка.
Талибы намерены вернуть в Афганистане смертные казни
В турецких томатах нашли вирус после слов Эрдогана о Крыме
Устроивший стрельбу в пермском вузе пришел в сознание
Великобритания обратилась за срочной помощью из-за нехватки еды
Галицкий о болезни: На мне история «Краснодара» не заканчивается
СК назвал причину гибели туристов на Эльбрусе
Gnezdo.ru
Как жилось в СССР: с этими фактами не поспоришь
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
США готовятся к войне против России
Hi-Tech
Первый обзор Apple iPhone 13: обновляемся или пропускаем? Хит 2021 года или проходная модель?
Горячие темы на Авто
Почему патриоты не празднуют? Что их останавливает7 360
И вот возник вопрос. 336
сегодня мы узнаем точно как зимовать будем))) 201
С днём осеннего оавноденствия) 117
Кино
Дочь Бодрова-мл. дала интервью после дебюта на «Кинотавре» Ольга Бодрова среди прочего рассказала о съемках эротических сцен в фильме «Море волнуется раз»
Товары для дома
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
5 обогревателей с AliExpress, которые помогут пережить холода
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
Популярные темы на «Детях»
Большое охлаждение в отношениях с дочерью 745
Самые яркие наряды Met Gala 2021 529
Забавные картинки 456
Форум сила, можно просто поддержки, предательство мужа после гибели ребенка 428
Леди
Табаков впервые появился на публике с новой возлюбленной По данным прессы, пара не скрывала чувств
Дом
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
«Ясное небо»: еще один цвет 2022 года
7 замечательных интерьеров с яркими диванами
Микс потрясающих цветов и отделок в интерьере: как выглядит
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь