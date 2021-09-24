Гинцбург рассказал об эффективности «Спутника V» против штамма «Дельта»

По его словам, подход, использованный в препаратах компаний Moderna и Pfizer, по своей эффективности по отношению к защите от данного штамма гораздо хуже работает.
«Там эффективность, не по нашим данным, а по данным тех минздравов, на территории которых используются данные вакцинные препараты, — от 40% до 50%. Тогда как эффективность “Спутника V” против “Дельта”-штамма на сегодняшний день составляет, по разным данным, от 83% до 94%», — сказал Гинцбург в ходе беседы, организованной Российским еврейским конгрессом.
Ранее, 15 сентября, аргентинская газета La Nacion со ссылкой на исследование Национального университета Кордовы сообщила, что «Спутник V» показал наивысшую эффективность против штамма коронавируса «Дельта» в сравнении с препаратами AstraZeneca и Sinopharm. Согласно итогам исследования самые высокие титры антител, нейтрализующих индийский вариант, зафиксированы у вакцинированных «Спутником V» и до этого переболевших.
10 сентября Гинцбург подчеркнул, что «Спутник V» на сегодняшний день защищает от всех циркулирующих штаммов коронавируса. По его словам, данный препарат дает более устойчивый иммунитет, чем перенесенное заболевание COVID-19.
В июле индийские ученые также заявляли, что «Спутник V» продемонстрировал эффективность против штамма «Дельта».
В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».