19:24 (мск), источник: BBC News Русская служба
Коронавирус в мире: юный голландец отстоял в суде право на прививку
12-летний голландец через суд добился права на вакцинацию против Covid-19, чтобы получить возможность навещать свою умирающую бабушку.
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Отец мальчика относится к числу вакцинных скептиков и выступал категорически против. И хотя в Нидерландах одобрена вакцинация подростков 12−17 лет, сделать прививку представителям этой возрастной категории можно только с одобрения обоих родителей.
Судья города Гронингена Барт Тромп принял сторону мальчика, постановив, что в данном деле его интересы стоят выше озабоченности отца.
В судебных материалах говорится, что истец хотел провести как можно больше времени с бабушкой, у которой диагностирован рак легких четвертой степени.
Суд отверг доводы отца о том, то вакцины не прошли достаточно клинических испытаний и могут негативно отразиться на репродуктивных органах человека. По словам судьи, эти заявления научно не обоснованы.
Родители мальчика разведены, и мама поддержала его решение обратиться в суд.
По законам страны, если родители не могут договориться по любому вопросу, требующему их согласия, суд принимает решение в интересах ребенка.