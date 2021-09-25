Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 октября вырастет размер льгот и появятся новые доплаты Кому сделают разовые выплаты, а кому повысят ежемесячные
Фоторепортажи
8Стрельба в университете в Перми
42Финалисты конкурса Comedy Wildlife Photo Awards
05:32 (мск), источник: РБК

Илон Маск сообщил о расставании с певицей Граймс

Пара была вместе с 2018 года, Маск назвал причиной расставания необходимость поддерживать отношения на расстоянии.

Источник: AFP 2021

Основатель Tesla и SpaсеX Илон Маск и певица Граймс (Клэр Буше) расстались после трех лет отношений. Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на самого Маска.

«Мы в процессе расставания, но все еще любим друг друга, часто видимся и находимся в хороших отношениях», — рассказал Маск.

Новость
СМИ: Табакова заметили в компании новой девушки

По его словам, пара распалась из-за того, что Маск большую часть времени проводит в штате Техас, где находятся заводы Tesla и SpaceX, а Граймс живет и работает в Лос-Анджелесе.

Маск и Граймс были вместе с 2018 года. 4 мая 2020 года у пары родился сын, которого родители сначала назвали X Æ A-12. Со слов матери ребенка, «X» в имени — «неизвестная переменная», «Æ» — эльфийское написание аббревиатуры AI («искусственный интеллект или любовь»), а «A-12» — американский высотный самолет-разведчик. Но из-за законов штата Калифорния, запрещающих использовать арабские цифры и символы при регистрации имен, родители переименовали ребенка в X AE A-XII.

По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Маска составляет $209 млрд. Он занимает первое место в рейтингах миллиардеров Bloomberg и Forbes (по подсчетам последнего, состояние Маска оценивается в $199,6 млрд). Согласно нормативной документации от августа 2021 года, Маску принадлежит около 20% Tesla. Согласно анализу Bloomberg, у него также есть около 73,5 млн исполнимых опционов на покупку акций Tesla, которые включены по чистой стоимости. Как отмечает Bloomberg, в официальной документации за декабрь 2020 года указано, что у Маска есть непогашенные ссуды в трех американских банках на сумму около $500 млн. В декабре 2019 года Маск сообщал, что его собственный капитал составляет около $20 млрд.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Умер актер из «Друзей»
Минздрав убрал «Арбидол» из рекомендаций по лечению COVID
Эксперты: США могут столкнуться с дефолтом в середине октября
Трюдо: задержанные в КНР канадцы вылетели на родину
СМИ узнали о секретном плане ЕС по «газовой войне» с Россией
Шарапова назвала причину ненависти со стороны Серены Уильямс
Астрономы узнали размеры летящей к Солнцу кометы-гиганта
«Последнее китайское предупреждение»: СМИ о запрете биткоина
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
Как жилось в СССР: с этими фактами не поспоришь
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Hi-Tech
Первый обзор Apple iPhone 13: обновляемся или пропускаем? Хит 2021 года или проходная модель?
Горячие темы на Авто
Почему патриоты не празднуют? Что их останавливает7 379
сегодня мы узнаем точно как зимовать будем))) 201
Каково мнение зала --- 148
С днём осеннего оавноденствия) 117
Кино
Дочь Бодрова-мл. дала интервью после дебюта на «Кинотавре» Ольга Бодрова среди прочего рассказала о съемках эротических сцен в фильме «Море волнуется раз»
Товары для дома
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
5 обогревателей с AliExpress, которые помогут пережить холода
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
Gnezdo.ru
Что произошло с Никитой Панфиловым. Грустно
Богатырев впервые показал сына от Арнтгольц
Звездные красотки, которые раздражают мужчин
Было-стало: Полина Гагарина и другие 20 лет спустя
Леди
56-летняя Безрукова в "пижаме" появилась на модном рауте (фото) В Москве прошла церемония вручения премии за вклад в развитие общества
Дом
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
«Ясное небо»: еще один цвет 2022 года
7 замечательных интерьеров с яркими диванами
Микс потрясающих цветов и отделок в интерьере: как выглядит
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь