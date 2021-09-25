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07:17 (мск), источник: РБК

Почти половина иностранных студентов не смогла вернуться в Россию

Более 145 тыс. зарубежных студентов российских вузов к началу учебного года не смогли въехать в Россию. Министерство пообещало, что они смогут учиться дистанционно.

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Источник: Reuters

Примерно половина иностранных студентов из российских вузов не смогла с началом учебного года въехать в Россию, им придется учиться удаленно. Об этом сообщило Минобрнауки, передает «РИА Новости».

«Общее число иностранных обучающихся всех уровней и форм обучения — более 316 тыс. человек, из них за рубежом сейчас находится примерно половина — свыше 145 тыс. человек», — уточняется в сообщении.

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Министерство отметило, что иностранные студенты, которые остаются за границей, смогут продолжить учиться на дистанционке.

Ведомство указало, что среди иностранных студентов российских вузов, остающихся за рубежом, 900 человек — выходцы из Афганистана. По данным Минобрнауки, на 15 сентября число студентов и зачисленных на подготовительный факультет граждан Афганистана, находящихся в России, составляет чуть более тысячи человек. На фоне напряженной ситуации в Афганистане въезд из страны в Россию сейчас закрыт.

Возвращение иностранных студентов осложнили ограничения, введенные для борьбы с пандемией. Только в конце августа оперативный штаб согласился открыть границы для всех иностранных студентов, которым надо въехать обратно. При этом российские вузы должны обеспечить вакцинирование тех из них, кто еще не привился против коронавируса.

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