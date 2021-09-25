10:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
Названы 7 необычных фактов об аптеках
Ежегодно 25 сентября отмечается Всемирный день фармацевта. Мы собрали несколько забавных и малоизвестных фактов из истории аптек.
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В 1886 году американский фармацевт Джон Пембертон из города Атланта смешал три части листьев коки и одну часть орехов тропического дерева колы. Полученный напиток он запатентовал как лекарственное средство «от расстройств нервной системы». Его продавали в городской аптеке. Так появилась кока-кола.
А пепси-колу создал в 1893 году американский фармацевт Калеб Дэвис Брэдем. Первоначально она носила название «Напиток Брэда» и должна была оздоравливать пищеварительную систему.
Во время Первой мировой войны знаменитая писательница была медсестрой, а затем трудилась в аптеке. Это наложило отпечаток на её творчество: 83 преступления в произведениях Кристи совершены посредством отравления.
Фармация и фармакология были неотделимы от медицины долгое время, а изготовлением лекарств занимались врачи. Но в 1240 году император Священной Римской империи Фридрих II издал указ, который разделил обязанности врачей и фармацевтов.
Как известно, один из символов фармации — чаша со змеей, которую называют сосудом Гигеи. Использовать его начали по меньшей мере с 1796 года. Этот символ выгравировали на монете, созданной для Парижского общества фармации. С тех пор его переняли многие другие фармацевтические ассоциации по всему миру. Гигея была древнегреческой богиней здоровья и дочкой Асклепия, бога медицины. Ее изображали в виде молодой женщины, кормящей змею из чаши.
В России первая аптека появилась в 1581 году при дворе Ивана IV Грозного. В нее поставляли заграничную камфору, гвоздику, мускус. Широко использовалось и отечественное сырье, сбор которого поручался специальным лицам — помясам. Первая аптека обслуживала царскую семью и приближенных к ней лиц.
В 1701 году Пётр I издал указ об организации в Москве частных аптек. В конце XVIII века в России насчитывалось уже примерно 100 аптек. Их деятельность определялась Аптекарским уставом 1789 года. К 1914 году в России насчитывалась 4791 аптека.
По данным на 2018 год, самым продаваемым в России препаратом был нурофен, подсчитали отраслевые аналитики; объем его продаж — 7,5 млрд руб. По количеству проданных упаковок лидировали бактерицидный пластырь и обезболивающее цитрамон.
Анна Лысенко