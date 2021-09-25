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19:19 (мск), источник: Известия

В Роспотребнадзоре не исключили нового роста заболеваемости COVID-19 из-за непривитых

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что новый подъем заболеваемости COVID-19 в России может произойти из-за граждан, которые не делали прививку от коронавируса. Такое мнение он высказал в беседе с ТАСС в субботу, 25 сентября.

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Источник: Известия

«Мы все наивны перед вирусом, и встреча с ним завершается развитием инфекционного процесса разной степени тяжести», — отмети он.

Накануне сообщалось, что в России за минувшие сутки зарегистрировано 21 379 новых случаев коронавирусной инфекции. Число летальных исходов составило 828, выздоровели 15 828 человек.

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22 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что количество заболеваемости COVID-19 повышается в 36 регионах России и назвала этот рост интенсивным. В то же время она отметила, что двухкомпонентную вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли почти 40 млн взрослых жителей страны. По ее словам, в РФ фиксируется достаточно высокий удельный вес граждан с иммунитетом к COVID-19, что свидетельствует о движении к желаемым показателям.

Масштабная вакцинация от COVID-19 в России проходит с января. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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