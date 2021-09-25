В Роспотребнадзоре не исключили нового роста заболеваемости COVID-19 из-за непривитых

«Мы все наивны перед вирусом, и встреча с ним завершается развитием инфекционного процесса разной степени тяжести», — отмети он.
Накануне сообщалось, что в России за минувшие сутки зарегистрировано 21 379 новых случаев коронавирусной инфекции. Число летальных исходов составило 828, выздоровели 15 828 человек.
22 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что количество заболеваемости COVID-19 повышается в 36 регионах России и назвала этот рост интенсивным. В то же время она отметила, что двухкомпонентную вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли почти 40 млн взрослых жителей страны. По ее словам, в РФ фиксируется достаточно высокий удельный вес граждан с иммунитетом к COVID-19, что свидетельствует о движении к желаемым показателям.
Масштабная вакцинация от COVID-19 в России проходит с января. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».