16:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые приблизились к анализу ДНК динозавров
В их минерализованных клетках сохранились ядра с генетической информацией.
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Исследователи из Китая смогли выделить прекрасно сохранившиеся хрящевые клетки у динозавра возрастом 125 миллионов лет.
Они содержат остатки хроматических молекул и хроматина, состоящего из ДНК и белков, говорится в работе, опубликованной в Communications Biology.
Речь идет о небольшом хищном динозавре каудиптериксе размером с павлина с длинными перьями на хвосте. Он бродил по берегам неглубоких озер в провинции Ляонин в раннем меловом периоде. Скелет динозавра хорошо сохранился в вулканическом пепле, а его клетки были минерализовались.
Ученые извлекли фрагмент суставного хряща из правой бедренной кости этого динозавра, декальцинировали его и использовали различные микроскопические и химические методы для его анализа. Они обнаружили два типа клеток: одни были здоровыми на момент окаменения, другие начали отмирать естественным образом еще при жизни динозавра.
Открытие ученых означает, что клетки доисторических животных при определенных условиях могут отлично сохраняться. Теперь исследователям предстоит разработать методы для анализа сохранившейся ДНК в окаменелых ядрах клеток.
Анна Лысенко
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