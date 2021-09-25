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16:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые приблизились к анализу ДНК динозавров

В их минерализованных клетках сохранились ядра с генетической информацией.

Исследователи из Китая смогли выделить прекрасно сохранившиеся хрящевые клетки у динозавра возрастом 125 миллионов лет.

Они содержат остатки хроматических молекул и хроматина, состоящего из ДНК и белков, говорится в работе, опубликованной в Communications Biology.

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Речь идет о небольшом хищном динозавре каудиптериксе размером с павлина с длинными перьями на хвосте. Он бродил по берегам неглубоких озер в провинции Ляонин в раннем меловом периоде. Скелет динозавра хорошо сохранился в вулканическом пепле, а его клетки были минерализовались.

Ученые извлекли фрагмент суставного хряща из правой бедренной кости этого динозавра, декальцинировали его и использовали различные микроскопические и химические методы для его анализа. Они обнаружили два типа клеток: одни были здоровыми на момент окаменения, другие начали отмирать естественным образом еще при жизни динозавра.

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Открытие ученых означает, что клетки доисторических животных при определенных условиях могут отлично сохраняться. Теперь исследователям предстоит разработать методы для анализа сохранившейся ДНК в окаменелых ядрах клеток.

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