18:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художница из Москвы превратила плесень в искусство (фото)
Процесс разложения может быть очень красочным.
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Художница из России Дарья Федорова экспериментирует с цветами и формами, которые можно получить благодаря микроорганизмам. Она выращивает в чашках Петри бактерии, добавляя к ним сахар, агар-агар и другие питательные вещества.
Сложный процесс занимает от пары дней до нескольких недель и требует терпения, точности, а главное — осторожности, ведь Дарья работает без антибиотиков. Но результат того стоит. Картины, которые появляются в чашках Петри, поражают формами, красочностью и контрастами.
Анна Лысенко
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