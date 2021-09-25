Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 25 сентябряОткрытие первой в России публичной больницы, последнее выступление Сергея Есенина и другие события
Фоторепортажи
10Умер Жан-Поль Бельмондо
42Финалисты конкурса Comedy Wildlife Photo Awards
18:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художница из Москвы превратила плесень в искусство (фото)

Процесс разложения может быть очень красочным.

Художница из России Дарья Федорова экспериментирует с цветами и формами, которые можно получить благодаря микроорганизмам. Она выращивает в чашках Петри бактерии, добавляя к ним сахар, агар-агар и другие питательные вещества.

Сложный процесс занимает от пары дней до нескольких недель и требует терпения, точности, а главное — осторожности, ведь Дарья работает без антибиотиков. Но результат того стоит. Картины, которые появляются в чашках Петри, поражают формами, красочностью и контрастами.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Еще больше интересного о творчестве

Во время загрузки произошла ошибка.
СМИ узнали о секретном плане ЕС по «газовой войне» с Россией
Путин предложил подумать о проведении в России еще одного ЧМ
Эксперт: в России новый подъем COVID-19 будет за счет непривитых
Врач назвал категорию людей, защищенных от коронавируса
В Китае не исключили первый ядерный удар по США из-за AUKUS
Путин: выборы в Госдуму прошли в строгом соответствии с законом
В Шотландии валлаби сбежал из зоопарка и пришел в паб
Здоровье
Гинцбург заявил, что человечество не выдержит второй пандемии Нужен план по преодолению подобных кризисов.
Hi-Tech
Первый обзор Apple iPhone 13: обновляемся или пропускаем? Хит 2021 года или проходная модель?
Горячие темы на Авто
Почему патриоты не празднуют? Что их останавливает7 382
сегодня мы узнаем точно как зимовать будем))) 201
Размышления (перед сном) 175
Каково мнение зала --- 164
Кино
Дочь Бодрова-мл. дала интервью после дебюта на «Кинотавре» Ольга Бодрова среди прочего рассказала о съемках эротических сцен в фильме «Море волнуется раз»
Товары для дома
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
5 обогревателей с AliExpress, которые помогут пережить холода
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
Gnezdo.ru
72-летняя Зита и Гита: что с ней сегодня
Зеленский решил судьбу Крыма
5 героев из советского кино, которые неприятны
39-летняя Татьяна Арно. Куда пропала на пике славы
Леди
Табаков впервые появился на публике с новой возлюбленной По данным прессы, пара не скрывала чувств
Дом
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
«Ясное небо»: еще один цвет 2022 года
7 замечательных интерьеров с яркими диванами
Микс потрясающих цветов и отделок в интерьере: как выглядит
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь