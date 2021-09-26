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01:43 (мск), источник: ТАСС

Эксперт: COVID-19 может стать сезонным при наличии коллективного иммунитета на уровне 80%

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Новая коронавирусная инфекция, при наличии в стране коллективного иммунитета на уровне 80%, может стать сезонным заболеванием. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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Источник: РИА "Новости"

«Можно выстроить абсолютно четкий прогноз: при наличии коллективного иммунитета на уровне 80%, а он состоит из двух составляющих — поствакцинального и естественного — заболевание станет сезонным. Предварительные прогнозы о том, что достаточно будет 60%, к сожалению, в настоящий момент скорректированы во всем мире», — сказал он.

Отвечая на вопрос, когда необходимый уровень коллективного иммунитета может быть сформирован в России, Горелов отметил, что пока в стране иммунитет к коронавирусу имеет только треть населения.

«Эти сроки (достижения коллективного иммунитета) напрямую зависят от темпов вакцинации, а они обусловлены только нашей приверженностью вакцинации, сознательностью и активностью в этом вопросе. Сейчас у нас привито около 40 млн, переболело 7,3 млн, но это все равно треть населения. Поэтому коронавирусу еще есть, где развернуться», — предупредил он.

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