Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 октября вырастет размер льгот и появятся новые доплаты Кому сделают разовые выплаты, а кому повысят ежемесячные
Фоторепортажи
42Финалисты конкурса Comedy Wildlife Photo Awards
1895 лет со дня рождения Евгения Леонова
08:01 (мск), источник: Life.ru

Названа «волшебная» фраза мошенников, вызывающая доверие у жертв

Почему-то именно эти слова, как отмечает юрист, способны полностью расположить человека на том конце провода. Но как только услышите их, немедленно кладите трубку.

Есть фраза, которая чудом полностью парализует бдительность человека в тот момент, когда мошенник по телефону забрасывает психологический крючок. Именно такие слова, утверждает заслуженный юрист России Иван Соловьёв, помогают злоумышленнику завладеть вниманием собеседника и довести преступный умысел до конца. Формулировка проста для восприятия человеком любого возраста и уровня образования, отмечает эксперт.

Новость
Мошенники стали звонить россиянам с номеров их близких

«На вашем банковском счёте зафиксирована подозрительная активность, свидетельствующая о работе мошенников», — процитировал Соловьёв эти слова в интервью агентству «Прайм».

По необъяснимой причине, отмечает юрист, сказанное располагает к злоумышленнику и лишает человека способности даже поразмыслить, а каким образом эти якобы «банкиры» могли заметить эту «активность». Так что, если вы услышали фразу про «подозрительную активность», можете сразу класть трубку, советует Соловьёв.

Ранее Лайф писал, что мошенники начали красть данные карт через фейковые сайты с трансляциями «Формулы-1». Эксперты советуют пользователям смотреть спортивные события только через официальные ресурсы и тщательно проверять интернет-порталы.

Арина Родионова

 Секс после смерти и презервативы со стразами: Что ещё вы не знали о Древне
Вторые похороны Сталина: Что исчезло из гроба и кто проводил операцию "Вын
Власти Мали объяснили обращение к ЧВК «Вагнер»
Названы категории россиян, которым поднимут зарплату с октября
Гидрометцентр сообщил о приходе золотой осени
МИД РФ о снятии санкций США: «весь лимит выбрала Украина»
Кремль показал кадры с отдыха Путина и Шойгу в Сибири
Украинский боксер стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе
В Шотландии валлаби сбежал из зоопарка и пришел в паб
Здоровье
Гинцбург заявил, что человечество не выдержит второй пандемии Нужен план по преодолению подобных кризисов.
Hi-Tech
Первый обзор Apple iPhone 13: обновляемся или пропускаем? Хит 2021 года или проходная модель?
Горячие темы на Авто
Размышления (перед сном) 180
Каково мнение зала --- 164
Про вино 79
Теплая(зимняя) теплица. Навеяло про закуску к водке)) 78
Кино
Дочь Бодрова-мл. дала интервью после дебюта на «Кинотавре» Ольга Бодрова среди прочего рассказала о съемках эротических сцен в фильме «Море волнуется раз»
Товары для дома
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
5 обогревателей с AliExpress, которые помогут пережить холода
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
Gnezdo.ru
72-летняя Зита и Гита: что с ней сегодня
5 героев из советского кино, которые неприятны
39-летняя Татьяна Арно. Куда пропала на пике славы
4 популярных актера, которые увели жену у друга
Леди
Табаков впервые появился на публике с новой возлюбленной По данным прессы, пара не скрывала чувств
Дом
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
«Ясное небо»: еще один цвет 2022 года
7 замечательных интерьеров с яркими диванами
Микс потрясающих цветов и отделок в интерьере: как выглядит
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь