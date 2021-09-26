Названа «волшебная» фраза мошенников, вызывающая доверие у жертв

Есть фраза, которая чудом полностью парализует бдительность человека в тот момент, когда мошенник по телефону забрасывает психологический крючок. Именно такие слова, утверждает заслуженный юрист России Иван Соловьёв, помогают злоумышленнику завладеть вниманием собеседника и довести преступный умысел до конца. Формулировка проста для восприятия человеком любого возраста и уровня образования, отмечает эксперт.
«На вашем банковском счёте зафиксирована подозрительная активность, свидетельствующая о работе мошенников», — процитировал Соловьёв эти слова в интервью агентству «Прайм».
По необъяснимой причине, отмечает юрист, сказанное располагает к злоумышленнику и лишает человека способности даже поразмыслить, а каким образом эти якобы «банкиры» могли заметить эту «активность». Так что, если вы услышали фразу про «подозрительную активность», можете сразу класть трубку, советует Соловьёв.
Ранее Лайф писал, что мошенники начали красть данные карт через фейковые сайты с трансляциями «Формулы-1». Эксперты советуют пользователям смотреть спортивные события только через официальные ресурсы и тщательно проверять интернет-порталы.