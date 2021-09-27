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01:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Стоимость полета космическим туристом на «Союзе» составляет около $50 млн

Стоимость полета на Международную космическую станцию (МКС) на корабле «Союз» составляет около $50 млн, сообщил глава российского представительства американской компании-оператора космического туризма Space Adventures Сергей Костенко. По его словам, космический турист, который первым из непрофессиональных участников полета выйдет в открытый космос, заплатит на несколько миллионов долларов больше.

В 2001—2009 годах по контрактам со Space Adventures на «Союзах» на МКС отправили семь туристов.

«Цена такая же, как везде — в районе 50 млн, плюс-минус такая цена», — представил господин Костенко журналистам расценки (цитата по ТАСС). Говоря о доплате за выход в космос, глава представительства компании отметил, что эта сумма покроет объективные затраты, в том числе стоимость эксплуатации ресурса скафандра.

«Это удорожает полет. Не в два раза. Это какие-то резонные деньги. Вопрос о миллионах дополнительных», — сказал Сергей Костенко.

В конце 2020 года сообщалось, что Россия может направить первую группу туристов на МКС 8 декабря 2021 года. Предполагается, что пребывание на МКС продлится 12 суток. Командир и два туриста должны будут вернуться на Землю 20 декабря.

Контракт на групповой полет туристов со Space Adventures «Роскосмос» подписал в 2019 году. В разные годы стоимость билета варьировалась от $20 до $50 млн.

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