01:10 (мск), источник: Коммерсантъ
Стоимость полета космическим туристом на «Союзе» составляет около $50 млн
Стоимость полета на Международную космическую станцию (МКС) на корабле «Союз» составляет около $50 млн, сообщил глава российского представительства американской компании-оператора космического туризма Space Adventures Сергей Костенко. По его словам, космический турист, который первым из непрофессиональных участников полета выйдет в открытый космос, заплатит на несколько миллионов долларов больше.