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01:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава Pfizer предсказал срок возвращения к обычной жизни после пандемии

Глава фармацевтической корпорации Pfizer Альберт Бурла предсказал, что мир через год вернется к нормальной жизни после пандемии коронавируса. Такой срок он обозначил в эфире ABC News.

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Источник: Reuters

При этом, уточнил топ-менеджер, наиболее вероятным развитием событий станет появление новых мутаций вируса, и ежегодная вакцинация станет нормой.

26 сентября главный государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл призвал смириться с тем, что COVID-19 никогда не будет побежден до конца.

«Все больше и больше стран склоняются к этому мнению, поскольку даже с фантастическими вакцинами мы можем лишь сдерживать его, но не искоренить», — сказал он.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук, эксперт по общественному здравоохранению Николай Крючков заявил, что заразиться COVID-19 можно даже после вакцинации, однако прививка способна защитить человека от смертельно опасных осложнений инфекции. По его словам, вероятность заразиться с учетом нынешнего роста заболеваемости и распространением «дельта»-штамма вполне высока.

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