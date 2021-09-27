Глава Pfizer предсказал срок возвращения к обычной жизни после пандемии

При этом, уточнил топ-менеджер, наиболее вероятным развитием событий станет появление новых мутаций вируса, и ежегодная вакцинация станет нормой.
26 сентября главный государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл призвал смириться с тем, что COVID-19 никогда не будет побежден до конца.
«Все больше и больше стран склоняются к этому мнению, поскольку даже с фантастическими вакцинами мы можем лишь сдерживать его, но не искоренить», — сказал он.
Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук, эксперт по общественному здравоохранению Николай Крючков заявил, что заразиться COVID-19 можно даже после вакцинации, однако прививка способна защитить человека от смертельно опасных осложнений инфекции. По его словам, вероятность заразиться с учетом нынешнего роста заболеваемости и распространением «дельта»-штамма вполне высока.