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01:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Форму китайских школьников оснастили чипами для слежения

В одной из начальных школ Чжухая в Китае в рамках эксперимента оснастили форму учащихся микрочипами. Об этом сообщает France Info.

Источник: AP 2021

Своеобразная цифровая форма позволяет учителям и родителям отслеживать передвижения детей и точно знать, сколько времени школьник провел в столовой или туалете.

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В случае, если ребенок находится в небезопасном районе, система отправляет сигнал на мобильный телефон взрослых.

Нововведение было оценено неоднозначно. Некоторые родители сравнили систему со слежкой за преступниками с помощью электронных браслетов.

Китай является лидером по внедрению камер видеонаблюдения. В некоторых школах камеры установлены в классных комнатах, что позволяет отслеживать не только посещаемость, но и внимательность учеников на уроках.

Ранее власти Китая сократили время, которое несовершеннолетние могут проводить за видеоиграми. Теперь дети до 18 лет могут проводить за играми не более трех часов в неделю. Несовершеннолетним пользователям доступно до часу игрового времени в пятницу, выходные и праздничные дни.

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