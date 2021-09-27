01:42 (мск), источник: Lenta.Ru
Форму китайских школьников оснастили чипами для слежения
В одной из начальных школ Чжухая в Китае в рамках эксперимента оснастили форму учащихся микрочипами. Об этом сообщает France Info.
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Своеобразная цифровая форма позволяет учителям и родителям отслеживать передвижения детей и точно знать, сколько времени школьник провел в столовой или туалете.
В случае, если ребенок находится в небезопасном районе, система отправляет сигнал на мобильный телефон взрослых.
Нововведение было оценено неоднозначно. Некоторые родители сравнили систему со слежкой за преступниками с помощью электронных браслетов.
Китай является лидером по внедрению камер видеонаблюдения. В некоторых школах камеры установлены в классных комнатах, что позволяет отслеживать не только посещаемость, но и внимательность учеников на уроках.
Ранее власти Китая сократили время, которое несовершеннолетние могут проводить за видеоиграми. Теперь дети до 18 лет могут проводить за играми не более трех часов в неделю. Несовершеннолетним пользователям доступно до часу игрового времени в пятницу, выходные и праздничные дни.