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11:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Владимир Путин провел отпуск в Сибири (фото)

На официальном сайте Кремля появились фотографии из отпуска президента.

20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

В середине сентября, после рабочей поездки Владимира Путина в Приморье и Амурскую область, президент России сделал небольшой перерыв и в компании министра обороны Сергея Шойгу отдохнул в Сибири.

Несколько дней Владимир Путин находился вдали от цивилизации. А в конце сентября появились снимки из сибирской тайги с красивыми видами, гуляющим по лесу президентом и рыбалкой.

Также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что президент успел покататься на вездеходе и катере.

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