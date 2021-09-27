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12:32 (мск), источник: Коммерсантъ

СМИ сообщили о госпитализации Ларисы Гузеевой

Актрису Ларису Гузееву накануне, 26 сентября, на скорой доставили в больницу в Коммунарке, сообщает «Комсомольская правда» (КП). Telegram-канал Mash пишет, что 62-летнюю актрису госпитализировали с подозрением на коронавирус, у нее также повреждены почки. Источник КП утверждает, что ее состояние стабильное, и анализы на коронавирус отрицательные.

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Источник: Агентство «Москва»

По данным Mash, пару дней назад у актрисы начался кашель и возникли проблемы с дыханием, температура поднялась до 38. Ее экспресс-тест на COVID-19 был положительным, а после госпитализации у нее также выявили начальные признаки повреждения почек. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое, утверждает Mash. КП сообщает, что актрисе дали успокоительное, ее точный диагноз пока не установлен.

Лариса Гузеева — телеведущая и актриса, на ее счету более 50 ролей. В числе самых известных фильмов с ее участием: «Жестокий романс» (1984 год), «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Двадцатый век начинается» (1986), «Секретный фарватер» (1986), «Жизнь Клима Самгина» (1988), «Палач» (1990), «Граффити» (2005). С 2008 года ведет телешоу «Давай поженимся!». В 2009 году получила ТЭФИ в номинации «Лучший ведущий ток-шоу». В 1994 году удостоилась звания Заслуженной артистки РФ, в 2011 году была награждена орденом Дружбы.

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