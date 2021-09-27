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12:15 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 22 236 случаев заражения коронавирусом за сутки

За все время в стране зафиксировали 7 443 149 инфицированных.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 22 236, до 7 443 149. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,3%. В частности, за сутки выявили 1 527 случаев в Санкт-Петербурге, 581 — в Самарской области, 541 — в Воронежской области, 538 — в Нижегородской области, 528 — в Свердловской области. В настоящее время в России продолжают лечение 620 353 человека.

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Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 13 513, до 6 618 117. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 89% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки выписали 526 пациентов в Санкт-Петербурге, 443 — в Свердловской области, 360 — в Оренбургской области, 357 — в Ростовской области, по 354 — в Нижегородской области и Красноярском крае.

Число летальных исходов возросло за сутки на 779 против 805 днем ранее, до 204 679. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,75%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано 55 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 39 — в Свердловской области, 32 — в Краснодарском крае, 30 — в Нижегородской области, по 27 — в Ставропольском и Пермском краях.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 3 387 против 3 275 днем ранее, до 1 624 277.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,21%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 61 против 59 днем ранее, до 28 790 (1,77% всех инфицированных), следует из сообщения штаба.

Количество выздоровевших за сутки выросло на 1 560, до 1 483 976. Сейчас в столице, по данным штаба, продолжают лечение 111 511 человек.

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