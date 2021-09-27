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12:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

Самый высокий водопад и молодой остров: тест о географических рекордах

Ежегодно 27 сентября отмечается Всемирный день туризма.

В связи с этим праздником мы подготовили тест о географических рекордах. Предлагаем проверить свои знания о нашей планете, по которой мы все так любим путешествовать.

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Екатерина Гура

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.

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