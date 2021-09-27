Корчевников назвал имя актрисы, в которую был влюблен

Корчевников и Зайцева обсудили бурный роман Олега Ефремова и одной известной красавицей. Зайцева была свидетельницей того, как артист страдал от своей любви. Это происходило в тот период, когда шли съемки фильма «Здравствуй и прощай».
«У него был роман с одной актрисой, которую он очень любил, к которой он нежно относился. Он был на съемках, а потом поехал в санаторий. Он очень страдал. Ему казалось, что ему, наверное, изменяют. Но я знала об этом романе. Он со мной как с ребенком делился. Он ко мне относился как к девочке. Окончила Щукинское училище, взял Мельников на главную роль — вот и все. И не больше. Со мной можно поделиться чем угодно», — рассказала Людмила Васильевна, не называя имени объекта любви Ефремова.
Однако его озвучил Корчевников. По его словам, этой актрисой была Анастасия Вертинская.
«Это не было тайной никогда. Олег Николаевич жил надо мной. Половина моего детства прошла у него дома. Я тоже был влюблен в Анастасию Вертинскую, когда был совсем маленьким», — неожиданно заявил ведущий.
Зайцева согласилась с Корчевниковым, что Вертинская была невероятной красавицей.
«Божественное лицо. Я однажды встретила ее на улице, когда была студенткой. Она шла в красивой длинной дубленке, в шапочке, шел снег… Я покраснела! Я представляю, что было с мужчинами», — добавила Людмила Васильевна.