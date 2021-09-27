Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Некоторым россиянам спишут долги на 1,6 млрд Как корректировка условий нового механизма скажется на показателях дефолта физлиц.
Фоторепортажи
20Владимир Путин провел несколько дней отпуска в Сибири
42Финалисты конкурса Comedy Wildlife Photo Awards
12:57 (мск), источник: Ведомости

Минздрав одобрил начало клинических испытаний вакцины от COVID-19 «Бетувакс»

Министерство здравоохранения разрешило провести клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Бетувакс», говорится в Государственном реестре лекарственных средств. Препарат произведен «Институтом новых медицинских технологий».

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

Исследование началось 27 сентября и будет проводиться до 31 августа 2022 г. В I-II фазах испытаний примут участие 170 добровольцев.

Читайте также
Эксперт: COVID-19 может стать сезонным при наличии коллективного иммунитета на уровне 80%

Клинические исследования пройдут в НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева и в «Медицинском центре Эко-безопасность» в Санкт-Петербурге, а также в «Центре профессиональной медицины» в Перми. Исследовать будут две дозировки вакцины: 10 мкг/мл и 40 мкг/мл.

На прошлой неделе помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил, что Минздрав получил пакет документов на регистрацию вакцины от коронавируса для подростков «Гам-Ковид-Вак-М» центра им. Гамалеи. Документы будут отправлены на экспертизу.

В России зарегистрировано пять отечественных вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона-Н». Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в январе. Ревакцинация от коронавируса началась в Москве в июле.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Что ждать от выборов в бундестаг
«Автотор» займется производством электромобилей
Лидер на выборах в Германии не видит партию Меркель в коалиции
Минфин поддержал новую схему реформы пенсионных накоплений
Сербия выставила требование НАТО из-за обострения в Косово
Владимир Путин провел отпуск в Сибири (фото)
В Госдуму внесли законопроект о публичной власти
Борис Корчевников назвал имя актрисы, в которую был влюблен
Хаос на заправках: Британия отправила военных охранять бензовозы
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Еще одно союзное государство запросило помощь РФ
В Молдове с 1 апреля вводят режим ЧС до 30 мая
Hi-Tech
В российском селе возмутились вышкой сотовой связи и снесли ее трактором Побоялись «вредного излучения»
Авто
Вы и не знали: как поворотники Mini «обманывают» водителей Указатели поворота с дизайном в стиле британского флага — что может пойти не так?
Кино
Врачи рассказали о состоянии госпитализированной Гузеевой Актриса переживала из-за возможных последствий коронавируса
Товары для дома
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
5 обогревателей с AliExpress, которые помогут пережить холода
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
Дети
Бывший муж Водяновой стал отцом в пятый раз (фото) Джастин Портман показал первое фото ребенка.
Леди
Линда Евангелиста подала в суд на изуродовавшую ее клинику Звезде сделали неудачную липосакцию
Дом
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
«Ясное небо»: еще один цвет 2022 года
7 замечательных интерьеров с яркими диванами
Микс потрясающих цветов и отделок в интерьере: как выглядит
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь