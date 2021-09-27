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15:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

В японском аэропорту из-за черепахи задержали несколько рейсов

Среди них оказался и тематический лайнер, раскрашенный под черепаху.

В конце сентября в аэропорту Нарита в Токио на 15 минут закрыли взлетно-посадочную полосу из-за черепахи, решившей исследовать территорию аэропорта. Из-за инцидента были задержаны пять рейсов. По иронии, среди них оказался и рейс на Гавайи авиакомпании All Nippon Airways (ANA), самолет которой раскрашен под черепаху.

По словам сотрудников авиакомпании ANA, на Гавайях морские черепахи считаются символом удачи, а потому задержку рейса из-за такой уважительной причины пассажиры и экипаж восприняли с пониманием и юмором.

Сообщается, что пойманная на взлетно-посадочной полосе черепаха была темно-зеленого цвета, весом 2 килограмма и размером до 30 сантиметров.

Сотрудники аэропорта считают, что она приползла из пруда, который расположен на территории Нариты, сообщает телерадиокомпания NHK.

Екатерина Гура

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