В японском аэропорту из-за черепахи задержали несколько рейсов

В конце сентября в аэропорту Нарита в Токио на 15 минут закрыли взлетно-посадочную полосу из-за черепахи, решившей исследовать территорию аэропорта. Из-за инцидента были задержаны пять рейсов. По иронии, среди них оказался и рейс на Гавайи авиакомпании All Nippon Airways (ANA), самолет которой раскрашен под черепаху.
По словам сотрудников авиакомпании ANA, на Гавайях морские черепахи считаются символом удачи, а потому задержку рейса из-за такой уважительной причины пассажиры и экипаж восприняли с пониманием и юмором.
Сообщается, что пойманная на взлетно-посадочной полосе черепаха была темно-зеленого цвета, весом 2 килограмма и размером до 30 сантиметров.
Сотрудники аэропорта считают, что она приползла из пруда, который расположен на территории Нариты, сообщает телерадиокомпания NHK.