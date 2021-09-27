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16:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

Велосипедист с помощью трекера воссоздал обложку альбома Nirvana

Свою работу он приурочил к 30-летнему юбилею пластинки.

45-летний австралийский велосипедист Пит Стоукс проехал почти 150 километров по городу Аделаида, чтобы нарисовать обложку альбома Nevermind группы Nirvana с изображением обнаженного младенца с банкнотой в бассейне. Свое творение велосипедист приурочил к 30-летнему юбилею альбома.

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Стоукс, который и раньше «рисовал» картины с помощью велосипеда и сервиса для отслеживания активности спортсменов с помощью мобильных устройств, заранее создал эскиз и проложил маршрут, чтобы получить наиболее четкое и узнаваемое изображение культового альбома. По словам спортсмена, на создание рисунка с помощью GPS у него ушло около восьми часов с небольшими перерывами на перекус.

Стоукс отметил, что идея воссоздать обложку альбома Nevermind пришла к нему давно, так как он с детства является большим поклонником Nirvana, пишет The Guardian.

Стоукс является далеко не единственным велосипедистом-художником в мире. Ранее мы писали о британце Энтони Хойте, который уже несколько лет подряд рисует на своем велосипеде милые рождественские открытки.

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