18:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
В индийском штате отключили интернет из-за массового экзамена
Таким образом власти пытались исключить списывание.
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В воскресенье, 26 сентября, в индийском штате Раджастхан прошел масштабный экзамен для будущих педагогов Teacher Eligibility Test (экзамен на пригодность к преподаванию с 1 по 8 классы школы).
В этом году экзамен сдавали более 1,5 млн человек, а само тестирование проходило в две смены в 4200 центрах.
На экзамен нельзя брать телефоны, планшеты и даже личные вещи, но будущие педагоги все равно умудряются списывать. Власти Раджастхана в этом году решили бороться с этим явлением кардинально. Они просто отключили интернет для всего штата с 6 утра до 6 вечера. Сообщается, что в это время отсутствовал доступ к интернет-ресурсам и мессенджерам. Единственное, что осталось доступным — возможность совершать голосовые звонки. Как пишет The Times Of India, в результате такой акции без интернета в штате остались как минимум 8,5 млн человек.
Кстати, это уже не первый подобный случай. Власти Раджастхана начали отключать интернет и во время других массовых экзаменов. А в Алжире, например, интернет отключают по всей стране во время школьных экзаменов.
Екатерина Гура