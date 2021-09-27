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18:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фермер из Подмосковья вырастил самую большую тыкву в России

Она весит около 700 килограммов, а ее окружность достигает 4,5 метров.

Удивительный рекорд установил фермер из Луховиц по имени Андрей Гусев. Он вырастил самую большую тыкву в России, чей вес составляет 692,5 килограмма, а окружность — 4,5 метра.

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Гусев давно увлекается тыквами сорта «Гигант Атлантик», а в 2018 году он уже устанавливал подобный рекорд, вырастив тыкву весом 645 килограммов.

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Новая рекордсменка сейчас находится на всероссийском конкурсе по выращиванию тыкв-гигантов, который проходит в столичном «Аптекарском огороде». По окончании выставки 7 ноября фермер разрежет тыкву и поделится ее мякотью и семенами со всеми желающими.

Екатерина Гура

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