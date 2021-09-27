Собака — не еда человека. Президент Южной Кореи предложил подумать о запрете на собачье мясо
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил подумать о введении запрета на употребление в пищу собак — традиционного корейского деликатеса, который в последние годы теряет популярность. Хотя для многих представителей молодого поколения эта тема стала запретной, на территории страны ежегодно убивают для производства мяса около миллиона собак.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин известен своей любовью к собакам. | Источник:EPA
После того, как премьер-министр Южной Кореи встретился с президентом и рассказал ему о программе по защите бездомных животных и о намерении ввести систему обязательной регистрации собак, Мун Чжэ Ин предложил «осторожно подумать о введении запрета на собачье мясо», рассказал пресс-секретарь южно-корейского лидера.
Собачье мясо не входит в ежедневный рацион среднестатистического корейца, но оно по прежнему пользуется популярностью у многих пожилых людей, которые считают его полезным для здоровья. Кроме того, мясо собак подают в традиционных ресторанах и его можно купить на специализированных рынках.
До сегодняшнего дня власти Южной Кореи никогда не заявляли о возможном полном запрете на потребление собачьего мяса.
Однако в преддверии президентских выборов, которые состоятся в марте 2022 года, многие политики, в том числе действующий глава государства, пытаются повысить свою популярность за счет заботы о животных. Впрочем, Мун Чжэ Ин и раньше был известен как любитель собак: у него есть несколько домашних питомцев, в том числе дворняжка, которую он подобрал после того, как стал президентом.
Собаки в Южной Корее в последнее время действительно стали намного больше, чем едой — все больше корейцев заводит собак. Под давлением защитников прав животных были закрыты несколько крупных рынков и ферм по разведению собак на убой.
По данным американской организации Humane Society International (HSI), несколько тысяч ферм в Южной Корее ежегодно выращивают около 2,5 млн собак, из которых около миллиона убивают для употребления в пищу, а остальных используют для разведения.
Что думают об этом корейцы?
Согласно опросу, который в сентябре был проведен по заказу группы по защите животных Aware, 78% респондентов заявили, что производство и продажа мяса собак и кошек в Южной Корее должны быть запрещены, а 49% поддержали запрет на потребление. Но другой опрос, проведенный исследовательской фирмой Realmeter, показал, что в обществе нет консенсуса в отношении запрета на употребление в пищу собачьего мяса: 41% считает, что это личное дело каждого, а 59% поддержали законодательные ограничения на забой собак для потребления человеком.
Все больше корейцев заводят собак как домашних питомцев | Источник:REUTERS
Подобным образом разделились и мнения кандидатов в президенты. Ли Чжэ Мён, губернатор самой густонаселенной провинции страны Кёнгидо и ведущий кандидат от партии Мун Чжэ Ина, пообещал добиваться запрета на потребление мяса собак на основе общественного согласия. А Юн Сок Ёль, лидер оппозиции, сказал, что есть или не есть собачье мясо — это вопрос личного выбора каждого корейца.
Эксперты говорят, что молодежь в основном отказывается от употребления мяса собак, но многие пожилые люди считают его неотъемлемой частью национальной кухни.
Как отмечает Humane Society International, объемы потребления мяса собак в Южной Корее резко растут в три дня лета, которые считаются самыми жаркими.
В прошлом году Корейская служба Би-би-си спросила у нескольких жителей Южной Кореи, что они думают о традиции употребления в пищу мяса собак.
«Молодое поколение считает, что собаки — это только домашние животные. Но в старое время собак выращивали для питания. Как и кроликов. Это было частью нашей культуры. Многие пожилые люди по-прежнему живы, они тоже члены нашего общества», — сказал один из наших собеседников. «Сейчас люди выступают против употребления собачьего мяса в пищу из-за западного влияния. Людей обижает, что их представляют как варваров. Но если людям запрещают что-то есть, им это не нравится», — считает еще один южнокореец.
«Есть много разновидностей мяса — и все это источники протеина — говядина, курятина, свинина или утятина… Выбор и так большой. Почему корейцы должны позволять употребление в пищу собак и считать подобную практику приемлемой?» — считает другая собеседница Би-би-си.
Протесты защитников животных вызывает не только сам факт выращивания собак на убой, но и способы, при помощи которых их традиционно умерщвляли. Активисты говорят, что сейчас в Южной Корее собак убивают при помощи электричества, однако в других азиатских странах нередки другие, намного более жестокие методы, когда животных забивают до смерти, вешают, а иногда варят заживо.
В целом, как считает Humane Society International, в Азии (в том числе в Китае, Южной Корее, Индонезии и Вьетнаме) ежегодно убивают для потребления людьми в пищу около 30 млн собак и 10 млн кошек. При этом запреты на собачье мясо существуют в Гонконге, Таиланде, а также на Филиппинах и на Тайване. К запрету также намерена присоединиться Индонезия.
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