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18:35 (мск), источник: Life.ru

Привитым от ковида вакциной «Спутник V» могут закрыть въезд в США

Новые правила пересечения границы, вероятно, будут основываться на перечне одобренных ВОЗ препаратов.

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Источник: Reuters

США могут запретить въезд на свою территорию людям, которые привиты вакциной «Спутник V» и другими российскими препаратами. Об этом пишет газета The Washington Post.

Американские власти в ближайшее время планируют согласовать новые требования к иностранным гражданам, желающим въехать в страну. Так, пересечение границы будет запрещено тем, кто не привился одним из препаратов от коронавируса, одобренных Всемирной организацией здравоохранения. Как известно, в перечень ВОЗ не входит ни одна из российских вакцин, в том числе и популярный во многих странах мира «Спутник V».

Журналисты напомнили, что на сегодняшний день въезд в Соединённые Штаты разрешён при наличии отрицательного теста на коронавирусную инфекцию. Новые же правила, как ожидается, вступят в силу в ноябре.

Как ранее сообщала помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марианджела Симао, российский «Спутник V» мог быть одобрен ещё в середине сентября, однако пока этого не произошло. Недавно глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Запад в затягивании регистрации российских вакцин.

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