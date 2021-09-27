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18:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

В «Неделе толстых медведей» впервые примет участие медвежонок

Малыш еще до года успел набрать 27 дополнительных кг.

Ежегодно в конце сентября и начале октября Национальный парк Катмай на Аляске проводит конкурс самых толстых медведей. На официальном сайте и в соцсетях сотрудники заповедника публикуют фото конкурсантов «до» и «после». Первые снимки делаются в начале лета, когда после зимней спячки медведи выглядят довольно худыми, а второй снимок — осенью, когда мишки успевают отъесться и подготовиться к спячке.

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Обычно в конкурсе принимают участие самые потолстевшие за лето взрослые медведи парка, но в этом году организаторы решили ввести юниорскую категорию и выбрали самого пухлого мишку из четырех малышей. Победителем «детской» категории стал медвежонок под номером 132, который набрал 27 дополнительных килограммов еще до того, как ему исполнился год. Теперь упитанный малыш будет соревноваться со взрослыми медведями в основном конкурсе.

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Голосование начнется 29 сентября и закончится 5 октября.

Екатерина Гура

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