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05:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Биолог рассказала о влиянии COVID-19 на продолжительность жизни

Основным сценарием развития событий с COVID-19 является сокращение продолжительности жизни людей на десять лет, заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова. Об этом сообщает РИА Новости.

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Источник: Reuters

«Пока люди молодые и у них есть иммунитет, они справляются с коронавирусом или с множественными иммунизациями. К старости все больше и больше у нас болезней, и коронавирус — одна из них, а потому в среднем продолжительность жизни уменьшается. У нас появился новый природный враг, который нас постепенно грызет», — отметила биолог.

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Специалист добавила, что вариант натурального ослабления вируса также остается. Однако за два года пандемии вирус, если и ослабел, то совсем незаметно, подчеркнула она.

По словам Барановой, те генотипы, которые не подходят для борьбы с коронавирусной инфекции, по численности сокращаются, а те, кто более успешно справляются с опасностью, выживают. Она отметила, что спустя два-три поколения люди в среднем будут лучше справляться с болезнью, даже и без лекарственных препаратов.

«Может измениться и структура терзающих человечество вирусов, может, гриппа, наконец, станет меньше», — сказала она.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок и ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев сообщили, что одним из главных каналов передачи коронавируса являются подростки. Российские ученые назвали основную причину, по которой они «поддерживают пандемию» COVID-19. Она заключается в том, что детей и подростков до 18 лет пока не вакцинируют.

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