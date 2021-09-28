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14:36 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые доказали, что курильщики умирают от коронавируса чаще некурящих

Курильщики в два раза чаще попадают с COVID-19 в больницу и умирают до десяти раз чаще, сообщают британские исследователи. Предыдущие работы уже показывали подобную связь, но на этот раз исследователи обратились не только к результатам наблюдений за пациентами, но и к генетическим факторам, предрасполагающим к курению. Авторы исследования советуют поскорее бросить курить, чтобы снизить риски.

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Источник: AP 2021

Исследования того, как курение влияет на риски заразиться COVID-19 и на тяжесть заболевания, давали противоречивые результаты. Ранняя работа о пользе курения была отозвана из-за связи авторов с табачными компаниями. Однако и остальные исследования, сообщавшие об отрицательных исходах у курильщиков, были недостаточно надежными — большинство из них были обсервационными, то есть информация о пациентах собиралась в ходе простых наблюдений.

В этом случае было затруднительно сказать, виновато ли в осложнениях именно курение, или другие факторы — так, большинство курильщиков относились к более низким социально-экономическим слоям, что тоже способствовало более высоким рискам.

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Исследователи из Оксфордского университета решили обратиться не только к сообщениям самих пациентов о том, курят ли они, но и к генетическим данным. О результатах они рассказали в статье в журнале Thorax.

Ученые собрали информацию о более чем 421 тыс. человек, генетические данные которых находились в британском хранилище медицинской информации UK Biobank. Помимо самоотчетов о выкуриваемых сигаретах, исследователи ориентировались также на генетические варианты, предрасполагающие к курению — хотя непонятно, почему они способствуют пристрастию к табаку, такая информация позволяла обойти ограничения исследований, основанных на простом наблюдении.

Оказалось, что курильщики, заразившиеся COVID-19, попадали в больницу в среднем на 80% чаще, чем некурящие.

Повышение риска смерти варьировалось в зависимости от количества выкуриваемых в день сигарет — те, кто курил до десяти сигарет в день, умирали в два раза чаще, больше пачки в день — в шесть раз чаще.

Анализ генетической предрасположенности дал еще более удручающие результаты. Участники с генетическими факторами, способствующими курению, рисковали заразиться COVID-19 более чем в два раза чаще, попасть в больницу — в пять раз, умереть — в десять.

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«Наши результаты убедительно свидетельствуют о том, что курение связано с риском заболеть тяжелой формой COVID-19, — говорит ведущий автор исследования доктор Эшли Клифт. — Так же, как курение влияет на риск сердечных заболеваний, различных видов рака и многих других болезней, оно, похоже, влияет и на риски при COVID-19. Так что сейчас самое время бросить курить».

«Результаты нашего исследования повторяют и расширяют результаты предыдущих работ, показавших роль курения в развитии тяжелой формы COVID-19», — заключают ученые.

Самоотчеты о курении могут быть ненадежными, отмечают авторы работы — мало кто досконально подсчитывает количество выкуренных за день сигарет, кроме того, респондент может исказить данные умышленно. Генетические факторы в этом случае — объективный показатель, позволяющий скорректировать результаты опросов.

Стоит, однако, учитывать, что исследование проводилось среди белых британцев, подчеркивают ученые. Не исключено, что для представителей разных национальностей и рас результаты будут различаться.

Некоторые генетические варианты, повышающие вероятность курения, повышают рискованное поведение в целом, добавляют исследователи. Это значит, что такие люди, возможно, также отказываются носить маски и соблюдать социальную дистанцию, что тоже влияет на риск заражения.

Для полноты данных необходимо более массовое тестирование на SARS-CoV-2, считают ученые. Те, кто переносит болезнь в легкой форме, зачастую даже не обращаются к врачам, не сдают анализы и, соответственно, их данные не попадают в выборку, что может повлиять на результаты анализа.

Впрочем, результаты обсервационных исследований и генетического анализа схожи в достаточной степени, чтобы однозначно говорить о значительно повышенном риске заражения, осложнений и смерти при COVID-19 у курильщиков.

Алексей Ленский

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