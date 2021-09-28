Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В Индии сожгли почти 2,5 тысячи рогов носорога Таким образом местные власти решили бороться с их контрабандой и народными суевериями
Фоторепортажи
17Drone Photo Awards 2021
1895 лет со дня рождения Евгения Леонова
12:15 (мск), источник: Ведомости

Число умерших от COVID-19 за сутки в России установило новый рекорд

В России 852 человека умерли от коронавируса за последние сутки, сообщил оперштаб 28 сентября. Это самое большое значение за все время пандемии в стране. Предыдущий максимум был зафиксирован 24 сентября — 828 смертей. Общее число умерших от COVID-19 в России достигло 205 531.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: Reuters

В течение суток инфекция подтвердилась еще у 21 559 человек. Показатель опустился ниже 22 000 впервые с 24 сентября. Таким образом, в целом за время пандемии COVID-19 выявили у 7 464 708 россиян.

Читайте также
Биолог рассказала о влиянии COVID-19 на продолжительность жизни

Вчера, 27 сентября, оперштаб зафиксировал 22 236 новых случаев коронавируса. Умерли 779 пациентов с COVID-19.

В Москве коронавирус подтвердился у 2541 жителя. Это минимум с 22 сентября. Умерли 63 человека с COVID-19. За всю пандемию в столице обнаружили 1 626 918 случаев коронавируса, скончались 28 853 человека. Город лидирует среди всех регионов России по числу заболевших COVID-19.

В топ-5 по суточному приросту заболевших сегодня вошли также Санкт-Петербург (+1530), Московская (+1450), Самарская (+586) и Воронежская области (+551). По общему количеству случаев коронавируса лидируют, помимо Москвы, Санкт-Петербург (616 707), Подмосковье (446 718), Нижегородская (168 545) и Свердловская области (137 881).

Выздоровели за сутки 17 368 россиян с COVID-19. Это максимум с 11 сентября. Вчера показатель составил 13 513.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Пять проблем компаний при переходе на гибридный режим работы
Как добиться налоговой реконструкции
Цены на газ в Европе обновили исторический максимум
Медведев объяснил отказ от работы в Госдуме
Аналитики рассказали, что будет с рублем до конца года
Биолог описала влияние COVID на продолжительность жизни
Правительство смягчило законопроект об изъятии загранпаспортов
Сборную России на Олимпиаде в Пекине возглавит Алексей Жамнов
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Hi-Tech
Посчитано все ядерное оружие в мире. Впечатляющая цифра Ядерное оружие считается самым мощным средством массового поражения
Горячие темы на Авто
А вы в курсе, что выборы не только у нас бывают? 248
Нехватка продуктов в супермаркетах может сохраниться навсегда? 226
ТЕМА ПОСЛЕВЫБОРНАЯ-АНТИСОВЕТЧИКИ ... 212
В продолжение вчерашнего разговора 154
Кино
Бузова и Джигурда снялись в сериале с Подкаминской Звездам достались яркие образы в новой комедии «Жена олигарха»
Товары для дома
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Дети
Назван наиболее уязвимый к коронавирусу возраст детей Данными поделился Роспотребнадзор
Леди
Проверено на себе: свадебные платья с AliExpress (честные фото) Мы решили рискнуть по-крупному и заказать на китайском маркетплейсе свадебные наряды
Дом
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Что оформление пространства может рассказать о вас?
5 интерьеров в стиле сканди-шик
5 приемов, которые расширят пространство
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь