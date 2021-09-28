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14:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Минздрав оценил расходы на борьбу с COVID-19 в 2021 году в 1 трлн рублей

Расходы на борьбу с коронавирусом в России в 2021 году оцениваются примерно в 1 трлн руб., заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, за семь месяцев на лечение COVID-19 в стационарах по системе ОМС уже потратили 300 млрд руб.

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Источник: РИА "Новости"

На форуме пациент-ориентированных инноваций министр рассказал, что из-за коронавируса приходится менять «объемы медицинской помощи, приоритеты и направления финансовых потоков». «А если посмотреть общие консолидированные расходы в этом году, которые составят, по нашим оценкам, свыше или в районе 1 трлн руб., то это, конечно же, серьезный вызов для всей финансовой системы обеспечения», — отметил он (цитата по «Интерфаксу»).

В России сегодня, 28 сентября, был обновлен рекорд суточной смертности от коронавируса (852 человек). Заболеваемость в стране почти неделю держится на уровне более 20 тыс. человек в день. Роспотребнадзор рассчитывает, что текущей осенью заболеваемость будет ниже, чем в прошлом году. Медики хотят попросить продлить им льготный порядок формирования пенсионного стажа для тех, кто работает с зараженными COVID-19.

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