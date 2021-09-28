Минздрав оценил расходы на борьбу с COVID-19 в 2021 году в 1 трлн рублей

На форуме пациент-ориентированных инноваций министр рассказал, что из-за коронавируса приходится менять «объемы медицинской помощи, приоритеты и направления финансовых потоков». «А если посмотреть общие консолидированные расходы в этом году, которые составят, по нашим оценкам, свыше или в районе 1 трлн руб., то это, конечно же, серьезный вызов для всей финансовой системы обеспечения», — отметил он (цитата по «Интерфаксу»).
В России сегодня, 28 сентября, был обновлен рекорд суточной смертности от коронавируса (852 человек). Заболеваемость в стране почти неделю держится на уровне более 20 тыс. человек в день. Роспотребнадзор рассчитывает, что текущей осенью заболеваемость будет ниже, чем в прошлом году. Медики хотят попросить продлить им льготный порядок формирования пенсионного стажа для тех, кто работает с зараженными COVID-19.