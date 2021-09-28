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 Некоторым россиянам спишут долги на 1,6 млрд Как корректировка условий нового механизма скажется на показателях дефолта физлиц.
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14:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин не исключил дополнительных мер поддержки россиян

По возможности надо запустить дополнительные меры поддержки россиян, особенно семей с детьми, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Президент отметил, что также надо создать комфортную среду для жизни граждан и «вытащить людей из трущоб». Путин также пообещал, что в будущем продолжится повышение пенсий.

Источник: Пресс-служба Президента России

Путин считает, что нужно оперативно вносить коррективы в проект бюджета и при возможности запускать дополнительные меры поддержки граждан, прежде всего семей с детьми. В качестве примеров таких мер он привел пособия семьям с детьми школьного возраста, которые к началу учебного года получили по 10 тыс. руб., а также единовременные выплаты пенсионерам и военным (тоже по 10 тыс. руб.).

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Президент уточнил, что такая адресная поддержка «именно дополняет, является частью системной работы, направленной на повышение доходов граждан». «В предстоящие годы мы продолжим повышать пенсии. Средства на такие индексации заложены в бюджет», — отметил президент, которого цитирует пресс-служба Кремля.

Владимир Путин рассказал, что в 2023 году всем военным и сотрудникам правоохранительных органов на 5% повысят индексацию окладов денежного содержания. Также в ближайшие два года по 9% будут увеличивать денежное довольствие сотрудников МВД, ФСИН, Федеральной таможенной службы, Росгвардии и других, добавил он.

Важной задачей президент назвал «создание современной, комфортной среды для жизни граждан». В первую очередь, по его словам, надо ускорить программу расселения аварийного жилья и запустить новую.

Я уже говорил много раз, еще раз хочу подчеркнуть: надо вытащить людей из трущоб. В этой связи нужно запустить новую программу, в которую войдут дома, признанные аварийными на январь 2021 года. Живущие здесь граждане должны начать получать качественное, современное жилье уже со следующего года.
Владимир Путин
президент России

Президент добавил, что необходимо в полной мере реализовать потенциал федерального бюджета на ближайшую трехлетку «как бюджета развития». «Именно как бюджета развития, как мощного инструмента для достижения национальных целей в области экономики в целом, инфраструктуры, экологии, социальной сферы, повышения доходов граждан», — подчеркнул Владимир Путин.

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В конце августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что новые выплаты гражданам не планируются. По оценкам Счетной палаты, благосостояние россиян пока не восстановилось до показателя, предшествующего кризису 2014 года, а немного снизить уровень бедности удалось только благодаря соцвыплатам. Путин считает главным врагом страны бедность, а также проблемы в здравоохранении, образовании и инфраструктуре. По его мнению, властям еще «есть над чем работать».

На текущей неделе правительство одобрило проект федерального бюджета на 2022−2024 годы. Пенсионный фонд говорил, что в 2022 году некоторым категориям граждан проиндексируют пенсию на 5,8%, и ее размер в среднем составит 18 521 ₽ Маткапитал на первого ребенка также будут индексировать, и к 2024 году его сумма должна превысить 544 тыс. руб.

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