Путин не исключил дополнительных мер поддержки россиян

Путин считает, что нужно оперативно вносить коррективы в проект бюджета и при возможности запускать дополнительные меры поддержки граждан, прежде всего семей с детьми. В качестве примеров таких мер он привел пособия семьям с детьми школьного возраста, которые к началу учебного года получили по 10 тыс. руб., а также единовременные выплаты пенсионерам и военным (тоже по 10 тыс. руб.).
Президент уточнил, что такая адресная поддержка «именно дополняет, является частью системной работы, направленной на повышение доходов граждан». «В предстоящие годы мы продолжим повышать пенсии. Средства на такие индексации заложены в бюджет», — отметил президент, которого цитирует пресс-служба Кремля.
Владимир Путин рассказал, что в 2023 году всем военным и сотрудникам правоохранительных органов на 5% повысят индексацию окладов денежного содержания. Также в ближайшие два года по 9% будут увеличивать денежное довольствие сотрудников МВД, ФСИН, Федеральной таможенной службы, Росгвардии и других, добавил он.
Важной задачей президент назвал «создание современной, комфортной среды для жизни граждан». В первую очередь, по его словам, надо ускорить программу расселения аварийного жилья и запустить новую.
Я уже говорил много раз, еще раз хочу подчеркнуть: надо вытащить людей из трущоб. В этой связи нужно запустить новую программу, в которую войдут дома, признанные аварийными на январь 2021 года. Живущие здесь граждане должны начать получать качественное, современное жилье уже со следующего года.
Владимир Путинпрезидент России
Президент добавил, что необходимо в полной мере реализовать потенциал федерального бюджета на ближайшую трехлетку «как бюджета развития». «Именно как бюджета развития, как мощного инструмента для достижения национальных целей в области экономики в целом, инфраструктуры, экологии, социальной сферы, повышения доходов граждан», — подчеркнул Владимир Путин.
В конце августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что новые выплаты гражданам не планируются. По оценкам Счетной палаты, благосостояние россиян пока не восстановилось до показателя, предшествующего кризису 2014 года, а немного снизить уровень бедности удалось только благодаря соцвыплатам. Путин считает главным врагом страны бедность, а также проблемы в здравоохранении, образовании и инфраструктуре. По его мнению, властям еще «есть над чем работать».
На текущей неделе правительство одобрило проект федерального бюджета на 2022−2024 годы. Пенсионный фонд говорил, что в 2022 году некоторым категориям граждан проиндексируют пенсию на 5,8%, и ее размер в среднем составит 18 521 ₽ Маткапитал на первого ребенка также будут индексировать, и к 2024 году его сумма должна превысить 544 тыс. руб.