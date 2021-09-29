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12:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

Машина времени: в соцсетях показали, как изменился мир за 100 и более лет

Исторический флешмоб в соцсетях.

1900
2000
Фермерский дом, США

Пользователи Reddit массово сравнивают снимки самых разнообразных мест в разных странах, показывая, как они изменились за 100 и более лет.

Такой своеобразный исторический флешмоб длится уже 5 лет, а участвуют в нем почти 600 тысяч человек.

На одном из примеров семейная ферма. Первое фото было сделано в 1900 году, а второе — в 2000-м. «Собственность нашей семьи 125 лет. Окно моей детской спальни по центру сверху. Это была также спальня моего отца и моего деда», — пишет владелец фотографий.

Еще один пример — перекресток в Ковентри, Великобритания, рядом с которым располагается гостиница «Золотой крест». Между изображением и снимком разница в 200 с лишним лет.

Следующая пара фотографий посвящена Берлину. На первом фото виден фрагмент Берлинской стены 1990 года. На втором снимке от него не осталось и следа.

Один из самых впечатляющих примеров — доколумбовый город инков, расположенный в перуанских Андах на высоте 2400 метров на вершине горного хребта. На снимке 1915 года заброшенные руины тонут в зарослях деревьев и сорняков. На современном фото это ухоженная территория после впечатляющей реконструкции.

Ранее пользователи соцсетей заметили на фото 1917 года «путешественника во времени». Его прозвали «серфером».

1819
2021
Ковентри, Великобритания
1990
2021
Берлин
Мачу-Пикчу, Перу
1910
2020
Прага
1895
2020
Большой дуб, Томасвилл, Джорджия
1950
2021
Милан
1993
2021
Детройт
1888
2021
Сент-Айвс, Великобритания
Один из разбившихся самолетов Пабло Эскобара у берегов Багам
1865
2015
Йорк, Великобритания
1960
2013
Ресторан в Петрополисе, Бразилия
1939
2010
Краков
1864
2021
Бейкер-стрит, Лондон
1847
2021
Эдинбург
Арка Константина, Рим
1877
2019
Стоунхендж
1969
2020
Вудсток
1964
2016
Гонконг
1922
2018
Гора Рашмор
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Анна Лысенко

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