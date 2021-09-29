12:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
Машина времени: в соцсетях показали, как изменился мир за 100 и более лет
Исторический флешмоб в соцсетях.
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Пользователи Reddit массово сравнивают снимки самых разнообразных мест в разных странах, показывая, как они изменились за 100 и более лет.
Такой своеобразный исторический флешмоб длится уже 5 лет, а участвуют в нем почти 600 тысяч человек.
На одном из примеров семейная ферма. Первое фото было сделано в 1900 году, а второе — в 2000-м. «Собственность нашей семьи 125 лет. Окно моей детской спальни по центру сверху. Это была также спальня моего отца и моего деда», — пишет владелец фотографий.
Еще один пример — перекресток в Ковентри, Великобритания, рядом с которым располагается гостиница «Золотой крест». Между изображением и снимком разница в 200 с лишним лет.
Следующая пара фотографий посвящена Берлину. На первом фото виден фрагмент Берлинской стены 1990 года. На втором снимке от него не осталось и следа.
Один из самых впечатляющих примеров — доколумбовый город инков, расположенный в перуанских Андах на высоте 2400 метров на вершине горного хребта. На снимке 1915 года заброшенные руины тонут в зарослях деревьев и сорняков. На современном фото это ухоженная территория после впечатляющей реконструкции.
Ранее пользователи соцсетей заметили на фото 1917 года «путешественника во времени». Его прозвали «серфером».
Анна Лысенко