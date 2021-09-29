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12:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянам назвали новые правила получения визы в Египет

Власти Египта ввели новые правила получения виз для иностранных туристов, в том числе из России. Теперь путешественники могут оформить электронный въездной документ для посещения страны, передает Egypt Independent.

Источник: AP 2021

По информации издания, для получения туристической визы необходимо подать заявление на официальном портале министерства внутренних дел республики и оплатить онлайн консульский сбор в размере 25 долларов (1812 рублей) для одноразового посещения страны и 60 долларов (4350 рублей) для многократного въезда. Срок изготовления документа — 24 часа.

Уточняется, что лица, подавшие заявку онлайн, по прибытии в Египет должны предоставить действующий заграничный паспорт, распечатку электронной визы, копию маршрута путешествия и информацию о бронировании отеля.

Ранее в сентябре россиянам рассказали о новом правиле получения виз в Болгарию. Так, с 1 октября 2021 года въездные документы для детей до 12 лет будут бесплатными. По словам чрезвычайного и полномочного посла республики в России Атанаса Крыстина, подобное решение властей страны является хорошим примером того, что Болгария ценит семейный туризм.

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