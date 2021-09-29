Песков заявил, что Путин с 29 сентября фактически вышел с двухнедельной самоизоляции

«Что касается выхода из режима самоизоляции, де-факто да, де-факто вы видите, что это уже не самоизоляция», — сказал он. Представитель Кремля уточнил, что первый день выхода из самоизоляции у Путина сегодня, 29 сентября.
Отвечая на вопрос о мерах противоэпидемиологической безопасности на сегодняшних очных переговорах Путина и Эрдогана, Песков сказал: «Таким контактам предшествует обмен информацией со стороны соответствующих служб, принимаются все необходимые меры предосторожности».
14 сентября президент РФ сообщил о переходе на режим самоизоляции, пояснив, что в его окружении выявлены случаи коронавируса. Таким образом, у президента завершился стандартный двухнедельный срок, который Роспотребнадзор рекомендует выдержать после контакта с человеком, заболевшим ковидом. Этот период Путин провел в своей резиденции в Ново-Огареве. По словам Пескова, самоизоляция главы государства никак не влияла на его рабочую активность.