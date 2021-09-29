Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В Индии сожгли почти 2,5 тысячи рогов носорога Таким образом местные власти решили бороться с их контрабандой и народными суевериями
Фоторепортажи
8Стрельба в университете в Перми
8Взрыв газа в Ногинске
13:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые дали пять советов для здоровья сердца

29 сентября отмечают Всемирный день сердца. Мы собрали пять последних научных открытий о том, как сохранить здоровье главного органа человека.

Источник: РИА "Новости"

Развенчан миф о жирных молочных продуктах

Международная команда ученых изучила, как употребление молочных продуктов влияет на работу сердца. В исследовании приняли участие десятки тысяч жителей 17 разных стран.

Выводы оказались неожиданными: оказалось, что люди, которые употребляли молочные продукты с обычным и высоким уровнем жирности, имели более низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с людьми, которые употребляли обезжиренные молочные продукты. Ученые сделали вывод, что жирное молоко, творог, сметана и другие молочные продукты не только безопасны, но и полезны для сердца.

Немного кофе полезно для сердца

Европейское общество кардиологов подтвердило, что небольшое или умеренное потребление кофе (до трех небольших и не очень крепких чашек в день) снижает риск инсульта на 21% и смертельных заболеваний сердца на 17%.

Чтобы прийти к такому выводу, кардиологи 10−15 лет наблюдали за 469 тысячами пациентов британских больниц.

Даже бокал вина опасен для сердца

Исследователи из Калифорнии установили, что один бокал вина может быстро повысить риск фибрилляции предсердий у пьющего — употребление алкоголя значительно увеличивает вероятность нарушения сердечного ритма в течение нескольких часов.

Полученные данные противоречат преобладающему мнению о том, что немного красного вина может обладать «кардиозащитным действием».

Орехи нужно есть каждый день

Здоровые пожилые люди, которые съедали горсть грецких орехов каждый день в течение двух лет, снизили в своем организме уровень липопротеинов низкой плотности — основных переносчиков холестерина, который связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Американские кардиологи, которые провели это исследование, советуют регулярно употреблять грецкие орехи, которые являются богатым источником жирных кислот омега-3, оказывающих благотворное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы.

И пить больше воды

Европейское общество кардиологов сообщило, что грамотная поддержка водного баланса организма в течение всей жизни снижает риск развития сердечной недостаточности.

Женщинам рекомендуют пить от 1,6 до 2,1 литра воды в день, а мужчинам — от 2 до 3 литров. Мировые опросы показали, что многие люди не придерживаются этого совета врачей и ученых и пьют значительно меньше.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Основателя Group-IB арестовали по делу о госизмене
Лавров, Шойгу и Проценко отказались от думских мандатов «ЕР»
В Египте рассказали о новых правилах получения визы для россиян
Ученые объяснили невосприимчивость некоторых людей к COVID
Рекорд смертности от COVID-19 обновлен в РФ второй день подряд
Машина времени: в Сети показали, как изменился мир за 100 лет
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Hi-Tech
Брокенский призрак: в Севастополе заметили редкое явление Силуэт человека в небе
Авто
Peugeot Expert получил новую пассажирскую версию в России Фургон вмещает до восьми человек, включая водителя
Кино
Звезда «Папиных дочек» получила травму на «Ледниковом периоде» Дарья Мельникова рассказала о съемках первого эфира популярного телепроекта
Товары для дома
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Популярные темы на «Детях»
Крик души 279
Беременость с патологией 101
Второй ребенок 85
на природу с ночевкой! 74
Леди
Проверено на себе: свадебные платья с AliExpress (честные фото) Мы решили рискнуть по-крупному и заказать на китайском маркетплейсе свадебные наряды
Дом
Как выглядит маленькая квартира на побережье моря
8 интерьерных приемов, которые всем надоели
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
5 интерьеров в стиле сканди-шик
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь