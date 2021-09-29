13:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые дали пять советов для здоровья сердца
29 сентября отмечают Всемирный день сердца. Мы собрали пять последних научных открытий о том, как сохранить здоровье главного органа человека.
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Международная команда ученых изучила, как употребление молочных продуктов влияет на работу сердца. В исследовании приняли участие десятки тысяч жителей 17 разных стран.
Выводы оказались неожиданными: оказалось, что люди, которые употребляли молочные продукты с обычным и высоким уровнем жирности, имели более низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с людьми, которые употребляли обезжиренные молочные продукты. Ученые сделали вывод, что жирное молоко, творог, сметана и другие молочные продукты не только безопасны, но и полезны для сердца.
Европейское общество кардиологов подтвердило, что небольшое или умеренное потребление кофе (до трех небольших и не очень крепких чашек в день) снижает риск инсульта на 21% и смертельных заболеваний сердца на 17%.
Чтобы прийти к такому выводу, кардиологи 10−15 лет наблюдали за 469 тысячами пациентов британских больниц.
Исследователи из Калифорнии установили, что один бокал вина может быстро повысить риск фибрилляции предсердий у пьющего — употребление алкоголя значительно увеличивает вероятность нарушения сердечного ритма в течение нескольких часов.
Полученные данные противоречат преобладающему мнению о том, что немного красного вина может обладать «кардиозащитным действием».
Здоровые пожилые люди, которые съедали горсть грецких орехов каждый день в течение двух лет, снизили в своем организме уровень липопротеинов низкой плотности — основных переносчиков холестерина, который связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Американские кардиологи, которые провели это исследование, советуют регулярно употреблять грецкие орехи, которые являются богатым источником жирных кислот омега-3, оказывающих благотворное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы.
Европейское общество кардиологов сообщило, что грамотная поддержка водного баланса организма в течение всей жизни снижает риск развития сердечной недостаточности.
Женщинам рекомендуют пить от 1,6 до 2,1 литра воды в день, а мужчинам — от 2 до 3 литров. Мировые опросы показали, что многие люди не придерживаются этого совета врачей и ученых и пьют значительно меньше.
Анна Лысенко