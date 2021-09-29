Российская ассоциация маркетинговых услуг рассказала о новом конкурсе

Запуск конкурса приурочен к двадцатилетию деятельности Российской ассоциации маркетинговых услуг (РАМУ) и направлен на комплексную оценку современных маркетинговых инструментов, нестандартных практик и новых трендов.
Perspectum Awards — это возможность для специалистов предложить новые креативные идеи и эффективные бизнес-решения в более чем 20 номинациях конкурса, которые охватывают все области маркетинговых услуг, а также проекты социальной направленности. На конкурсе можно представить проекты, реализованные в промежуток с июля 2019 года по сентябрь 2021 года включительно.
Perspectum Awards должен стать прежде всего площадкой для обмена опытом и конструктивного общения. Тем более, что у нас уже со старта есть поддержка рейтинговой комиссии АКАР, что придаст участию в нашем новом конкурсе не только творческий или экспериментальный, но и чисто практический смысл.
Лариса ФортунаПрезидент РАМУ и президент ГК BeeTL
Конкурс проходит в несколько этапов:
Подать работу можно до 7 октября на официальном сайте.