Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В Индии сожгли почти 2,5 тысячи рогов носорога Таким образом местные власти решили бороться с их контрабандой и народными суевериями
Фоторепортажи
20Владимир Путин провел несколько дней отпуска в Сибири
8Стрельба в университете в Перми
16:16 (мск),

Российская ассоциация маркетинговых услуг рассказала о новом конкурсе

Perspectum Awards призван показать взаимосвязь между креативными идеями и бизнес-результатами. Конкурс включен в состав фестивалей рейтинга креативности АКАР в сегменте «маркетинговые услуги».

Запуск конкурса приурочен к двадцатилетию деятельности Российской ассоциации маркетинговых услуг (РАМУ) и направлен на комплексную оценку современных маркетинговых инструментов, нестандартных практик и новых трендов.

Perspectum Awards — это возможность для специалистов предложить новые креативные идеи и эффективные бизнес-решения в более чем 20 номинациях конкурса, которые охватывают все области маркетинговых услуг, а также проекты социальной направленности. На конкурсе можно представить проекты, реализованные в промежуток с июля 2019 года по сентябрь 2021 года включительно.

Perspectum Awards должен стать прежде всего площадкой для обмена опытом и конструктивного общения. Тем более, что у нас уже со старта есть поддержка рейтинговой комиссии АКАР, что придаст участию в нашем новом конкурсе не только творческий или экспериментальный, но и чисто практический смысл.
Лариса Фортуна
Президент РАМУ и президент ГК BeeTL

Конкурс проходит в несколько этапов:

  • Прием заявок: 1 июля — 7 октября

  • Online-голосование (лонг-лист): середина октября

  • Online-голосование (определение победителей): начало ноября

  • Подведение итогов: ноябрь

Подать работу можно до 7 октября на официальном сайте.

Путин назвал количество заболевших коронавирусом в его окружении
Памфилова предложила Беглову отпраздновать «пиррову победу»
В Кремле ответили на вопрос о возможной блокировке YouTube
Лавров, Шойгу и Проценко отказались от думских мандатов «ЕР»
Художница показала, как бы выглядели личности прошлого сейчас
«Райский» архипелаг в Венесуэле показали из космоса
Искусственный интеллект признал картину Рубенса подделкой
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Hi-Tech
Брокенский призрак: в Севастополе заметили редкое явление Силуэт человека в небе
Горячие темы на Авто
Нехватка продуктов в супермаркетах может сохраниться навсегда? 336
А вы в курсе, что выборы не только у нас бывают? 274
ТЕМА ПОСЛЕВЫБОРНАЯ-АНТИСОВЕТЧИКИ ... 213
В продолжение вчерашнего разговора 154
Кино
Звезда «Папиных дочек» получила травму на «Ледниковом периоде» Дарья Мельникова рассказала о съемках первого эфира популярного телепроекта
Товары для дома
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Gnezdo.ru
72-летняя Зита и Гита: что с ней сегодня
Актрисы, что были женами одного мужчины: 5 пар
5 героев из советского кино, которые неприятны
Что стало со знаменитым красавцем из "Солдат"?
Леди
Миддлтон в платье за 300 тысяч осмелилась появиться на публике Принц Уильям, Кейт Миддлтон, принц Чарльз и герцогиня Камилла вместе вышли в свет.
Дом
Как выглядит маленькая квартира на побережье моря
8 интерьерных приемов, которые всем надоели
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
5 интерьеров в стиле сканди-шик
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь