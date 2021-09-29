17:24 (мск), источник: Аргументы и факты
Лариса Гузеева подтвердила, что проходит лечение от коронавируса
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева подтвердила информацию о ее заболевании COVID-19, написав об этом в своем аккаунте в Instagram.
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27 сентября ряд СМИ сообщали, что у Гузеевой, предположительно, обнаружили коронавирус, после чего ее госпитализировали в больницу № 40 в Коммунарке. Уточнялось, что телеведущая почувствовала себя плохо после путешествия в Крым, у нее наблюдался кашель и повышенная температура.
Дочь актрисы, Ольга Бухарова, рассказала, что с мамой все в порядке, ее самочувствие удовлетворительное.
Ранее сообщалось, что ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев был госпитализирован с COVID, у него выявили двустороннюю пневмонию.
В свою очередь замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов спрогнозировал заболеваемость коронавирусом этой осенью в России. По его словам, цифры будут ниже, чем в минувшем году, однако развитие ситуации зависит от самих россиян.