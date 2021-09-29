Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 октября вырастет размер льгот и появятся новые доплаты Кому сделают разовые выплаты, а кому повысят ежемесячные
Фоторепортажи
1895 лет со дня рождения Евгения Леонова
20Как прошли выборы
16:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые объяснили феномен «байкальского дзена» с камнями на льду

Они воссоздали весь процесс в лаборатории.

Источник: Nicolas Taberlet/Nicolas Plihon

Уникальное природное явление, известное как «байкальский дзен» или «дзен-камни», наконец-то получило научное объяснение.

Этот феномен, который можно наблюдать зимой на Байкале, представляет собой удивительные природные скульптуры: лежащие на льду камни со временем приподнимаются над поверхностью на тонких ледяных ножках-подставках и будто парят в воздухе.

Ученые и раньше пытались объяснить это загадочное явление, но лишь сейчас были проведены эксперименты, раскрывшие тайну «дзен-камней».

За новое исследование взялась группа специалистов Национального центра научных исследований (CNRS) Франции, которая не только смогла найти научное объяснение феномену, но и воспроизвести его в лабораторных условиях с помощью монетки.

Оказалось, что причиной появления «летающих камней» является редкий природный процесс, называемый сублимацией льда, при котором испарение льда происходит без его перехода в жидкую форму.

Происходит этот процесс в основном в местах с уникальным сочетанием погодных условий, например, на Байкале. Дело в том, что в районе озера даже зимой стоит преимущественно ясная и солнечная погода, при этом здесь постоянно дуют сильные ветра в разных направлениях.

Камни, которые оказываются на льду, нагреваются от солнца и начинают плавить под собой лед, который выдувается сильным ветром и не успевает превратиться в воду. Нетронутой остается лишь небольшая ножка, находящаяся в тени камня и удерживающая его в воздухе, пишет Phys.org.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Group-IB сменила главу после ареста Сачкова по делу о госизмене
Памфилова предложила Беглову отпраздновать «пиррову победу»
В Кремле ответили на вопрос о возможной блокировке YouTube
КНДР испытала новую гиперзвуковую ракету
Жители Новой Гвинеи приручали казуаров 18 тысяч лет назад
В Британии открыли два новых вида динозавров
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Hi-Tech
Брокенский призрак: в Севастополе заметили редкое явление Силуэт человека в небе
Горячие темы на Авто
Нехватка продуктов в супермаркетах может сохраниться навсегда? 335
А вы в курсе, что выборы не только у нас бывают? 274
ТЕМА ПОСЛЕВЫБОРНАЯ-АНТИСОВЕТЧИКИ ... 213
В продолжение вчерашнего разговора 154
Кино
Звезда «Папиных дочек» получила травму на «Ледниковом периоде» Дарья Мельникова рассказала о съемках первого эфира популярного телепроекта
Товары для дома
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Популярные темы на «Детях»
Крик души 283
Беременость с патологией 122
опять укусы( 118
на природу с ночевкой! 85
Леди
Миддлтон в платье за 300 тысяч осмелилась появиться на публике Принц Уильям, Кейт Миддлтон, принц Чарльз и герцогиня Камилла вместе вышли в свет.
Дом
Как выглядит маленькая квартира на побережье моря
8 интерьерных приемов, которые всем надоели
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
5 интерьеров в стиле сканди-шик
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь