16:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые объяснили феномен «байкальского дзена» с камнями на льду
Они воссоздали весь процесс в лаборатории.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Уникальное природное явление, известное как «байкальский дзен» или «дзен-камни», наконец-то получило научное объяснение.
Этот феномен, который можно наблюдать зимой на Байкале, представляет собой удивительные природные скульптуры: лежащие на льду камни со временем приподнимаются над поверхностью на тонких ледяных ножках-подставках и будто парят в воздухе.
Ученые и раньше пытались объяснить это загадочное явление, но лишь сейчас были проведены эксперименты, раскрывшие тайну «дзен-камней».
За новое исследование взялась группа специалистов Национального центра научных исследований (CNRS) Франции, которая не только смогла найти научное объяснение феномену, но и воспроизвести его в лабораторных условиях с помощью монетки.
Оказалось, что причиной появления «летающих камней» является редкий природный процесс, называемый сублимацией льда, при котором испарение льда происходит без его перехода в жидкую форму.
Происходит этот процесс в основном в местах с уникальным сочетанием погодных условий, например, на Байкале. Дело в том, что в районе озера даже зимой стоит преимущественно ясная и солнечная погода, при этом здесь постоянно дуют сильные ветра в разных направлениях.
Камни, которые оказываются на льду, нагреваются от солнца и начинают плавить под собой лед, который выдувается сильным ветром и не успевает превратиться в воду. Нетронутой остается лишь небольшая ножка, находящаяся в тени камня и удерживающая его в воздухе, пишет Phys.org.
Екатерина Гура