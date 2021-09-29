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16:38 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Журавль с мордой крокодила». В Британии открыли два новых вида динозавров

На британском острове Уайт обнаружены скелеты двух новых видов больших хищных динозавров. Исследователи называют открытие большим сюрпризом. Новые виды, Ceratosuchops inferodios и Riparvenator milnerae, жили около 125 млн лет назад.

Источник: ANTHONY HUTCHINGS

Останки динозавров находили на острове в течение нескольких лет. Первыми были найдены большие фрагменты двух черепов, а потом команда местного палеонтологического музея подключилась к любительским раскопкам и нашла крупную часть хвоста.

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Теперь палеонтологи пришли к выводу, что собранные фрагменты (их набралось около 50), принадлежат двум новым видам. Их выводы подробно описаны в журнале Nature.

Динозавры, как они считают, принадлежат к семейству спинозаврид и кладе тероподов. Кладой в филогенетике называют группу существ, имевших одного предка. Тероподы отличаются пустыми костями и трехпалыми лапами. Оба новых вида были примерно девяти метров в длину и имели продолговатые черепа.

Riparvenator milnerae и Ceratosuchops inferodios, как считают ученые, были около девяти метров в длину. Название Ceratosuchops inferodios можно перевести как «рогатый инфернальный журавль с мордой крокодила». Это отсылка к тому, что динозавр, вероятно, предпочитал ту же экологическую среду, что журавли.

«О журавлях часто думают, что они питаются только рыбой, но вообще-то их диета достаточно разнообразна», — объясняет один из авторов работы Крис Баркер. Найденный динозавр, как считают ученые, мог питаться примерно так же, ловя в основном рыбу, но при необходимости мог съесть и что-то еще.

Ученые считают, что у второго динозавра тоже была удлиненная морда, наподобие крокодильей | Источник: CHRIS BARKER

Riparvenator milnerae — это «речной охотник Мильнер», названный так в честь недавно скончавшейся сотрудницы Музея естественной истории и ученой Анджелы Мильнер, за ее вклад в палеонтологию.

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Последний скелет спинозаврида (к этому семейству относятся новые динозавры) был найден на каменоломне в графстве Суррей в 1983 году. С тех пор палеонтологи находили только небольшие фрагменты костей.

Один из исследовавших останки, доктор наук Крис Баркер из Саутгемптонского университета, говорит: «Мы обнаружили, что эти черепа отличаются не только от Барионикса, но и друг от друга. Это может значить, что на британских островах водилось больше видов спинозавров, чем мы думали».

«Мы уже несколько десятилетий знаем, что на острове Уайт есть неоткрытые похожие на Барионикса динозавры, но найти их останки сразу двух, одного сразу за другим, было огромным сюрпризом,» — говорит соавтор работы Даррен Наиш, эксперт по британским тероподам.

Также из исследования может вытекать, что спинозавриды могли впервые появиться именно в Европе, а потом уже распространиться по территории современных Азии, Африки и Латинской Америки.

Фрагменты костей будут выставлены в местном палеонтологическом музее в Сэндауне. Его куратор, доктор Мартин Хант, считает, что находка окончательно закрепила статус острова Уайт как Мекки для палеонтологов, которые хотят найти динозавров.

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