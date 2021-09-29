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17:02 (мск),

В Москве прошел юбилейный Национальный рекламный форум

В этом году в нем приняло участие рекордное количество участников.

23 и 24 сентября в Москве в киноцентре «Октябрь» прошел пятый Национальный рекламный форум под общей тематикой «Бренды. Потребители. Коммуникации».

Деловая программа форума состояла из двух стратегических сессий, 40 профильных дискуссий, саммитов, а также включала различные площадки для неформального общения участников и гостей.

По словам главы оргкомитета Форума, вице-президента АКАР Валентина Смолякова, главная стратегическая сессия юбилейного форума стала самой масштабной за всю историю проведения мероприятия. В ней приняли участие 16 спикеров, а дискуссия состояла из двух частей. Всего же в этом году форум посетили 2800 участников офлайн, а прямой эфир из главного зала посмотрели более 12 тысяч интернет-пользователей.

В этом году основные направления форума были посвящены новым подходам в коммуникациях на рекламном рынке, взаимодействию бизнеса и государства, а также роли рекламной индустрии в экономике России.

Материалы, в том числе и записи отраслевых дискуссий, будут представлены для публичного доступа на официальном сайте издания.

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