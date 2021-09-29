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18:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Испании появилась скульптура тонущей девушки (видео)

По задумке автора она должна напомнить людям о климатических изменениях.

Жители испанского города Бильбао в конце сентября оказались не на шутку напуганы, когда заметили выглядывающую из воды в реке Нервион голову девушки. Оказалось, что это не живой человек, а очень реалистичная скульптура авторства мексиканского художника-гиперреалиста Рубена Ороско.

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Скульптура представляет собой гигантскую женскую голову, которая установлена у берега реки таким образом, что во время прилива она полностью тонет под водой, а во время отлива снова появляется на поверхности. Работа получила название «Бихар», что на баскском языке означает «завтра».

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Скульптуру из стекловолокна весом 120 килограммов Ороско создал для благотворительной компании BBK Foundation. Цель новой работы — напомнить людям, что от их выбора и решений сегодня зависит не только их собственное будущее, но и будущее всей Земли.

По словам художника, такой «перфоманс» идеально отражает то, что может произойти, если человечество и дальше продолжит принимать необдуманные решения, в том числе и те, которые способствуют изменению климата.

Сообщается, что голову в реке установили втайне от местных жителей поздно ночью, а потому утром, увидев в воде «тонущую девушку», многие пришли в ужас. Прохожие отмечали, что голова в воде действительно выглядит пугающе реалистично.

Кстати, это уже вторая скульптура Ороско в Бильбао. В 2019 году в местном парке на лавочке «поселилась» его статуя одинокой пожилой женщины в натуральную величину. Эта работа получила название «Невидимое одиночество» и была призвана обратить внимание на проблемы пожилых людей, живущих в изоляции.

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Екатерина Гура

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