18:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Испании появилась скульптура тонущей девушки (видео)
По задумке автора она должна напомнить людям о климатических изменениях.
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Жители испанского города Бильбао в конце сентября оказались не на шутку напуганы, когда заметили выглядывающую из воды в реке Нервион голову девушки. Оказалось, что это не живой человек, а очень реалистичная скульптура авторства мексиканского художника-гиперреалиста Рубена Ороско.
Скульптура представляет собой гигантскую женскую голову, которая установлена у берега реки таким образом, что во время прилива она полностью тонет под водой, а во время отлива снова появляется на поверхности. Работа получила название «Бихар», что на баскском языке означает «завтра».
Скульптуру из стекловолокна весом 120 килограммов Ороско создал для благотворительной компании BBK Foundation. Цель новой работы — напомнить людям, что от их выбора и решений сегодня зависит не только их собственное будущее, но и будущее всей Земли.
По словам художника, такой «перфоманс» идеально отражает то, что может произойти, если человечество и дальше продолжит принимать необдуманные решения, в том числе и те, которые способствуют изменению климата.
Сообщается, что голову в реке установили втайне от местных жителей поздно ночью, а потому утром, увидев в воде «тонущую девушку», многие пришли в ужас. Прохожие отмечали, что голова в воде действительно выглядит пугающе реалистично.
Кстати, это уже вторая скульптура Ороско в Бильбао. В 2019 году в местном парке на лавочке «поселилась» его статуя одинокой пожилой женщины в натуральную величину. Эта работа получила название «Невидимое одиночество» и была призвана обратить внимание на проблемы пожилых людей, живущих в изоляции.
Екатерина Гура