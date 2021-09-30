00:05 (мск), источник: Российская газета
В ПФР рассказали, как получить единовременную выплату из пенсионных накоплений
Если у человека есть пенсионные накопления, то он сможет их получить при достижении 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами.
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При этом, как напоминают специалисты отделения Пенсионного фонда России по Нижегородской области, существуют четыре вида выплат пенсионных накоплений. Это единовременная выплата, срочная пенсионная выплата, накопительная пенсия и выплата средств пенсионных накоплений застрахованного лица его правопреемникам, в случае его смерти.
Кто же может получить все средства пенсионных накоплений одномоментно одной суммой? Это, прежде всего, россияне, рожденные в 1967 году и позднее, мужчины 1953−1966 годов рождения и женщины 1957−1966 годов рождения, которые были официально трудоустроены в период с 2002 по 2004 годов и за которых работодатели отчисляли страховые взносы. Таким правом также обладают участники программы государственного софинансирования пенсий, вступление в которую завершилось 31 декабря 2014 года.
Единовременную выплату производит Пенсионный фонд или негосударственные пенсионные фонды в зависимости от того, где у человека формировались накопления. Подать заявление в ПФР или НПФ можно в любой момент после достижения соответствующего возраста 55 и 60 лет.