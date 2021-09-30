Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 30 сентябряИзобретение пенициллина, Битва за Москву, военная операция России в Сирии и другие важные события этого дня
Фоторепортажи
8Стрельба в университете в Перми
12Победители конкурса «Астрономический фотограф 2021 года»
08:41 (мск), источник: BBC News Русская служба

Британские ученые открыли «долгий грипп». Чем он похож на «долгий ковид»?

У части людей, переболевших гриппом, еще долго сохраняется повышенная утомляемость, частая головная боль, затрудненное дыхание и нездоровое возбуждение. Все эти состояния наблюдаются порой даже спустя полгода после выздоровления, следует из данных, собранных группой экспертов Оксфордского университета.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: GETTY IMAGES / BBC News Русская служба

Интерес к теме возник в связи с феноменом «долгого ковида». Выяснилось, что и другие вирусы могут вызывать аналогичные симптомы.

Статистическим анализом были охвачены две группы по 100 тысяч человек, преимущественно в США. Участники одной из них переболели Covid-19, а другой — обычным гриппом.

В первой группе обратились к врачам по поводу затянувшихся осложнений 42% пациентов, во второй — 30%.

Читайте также
Врачи назвали сроки и последствия постковидного синдрома

По мнению оксфордских аналитиков, эта разница во многом обусловлена тем, что люди, перенесшие Covid-19, сильнее тревожатся о своем здоровье.

«Многие из нас знают на собственном опыте, что после гриппа нормальное самочувствие не возвращается дольше, чем мы хотели и надеялись», — говорит один из руководителей исследования профессор Пол Харрисон.

Материал, опубликованный в журнале PLOS Medicine, не содержит данных о тяжести выявленных симптомов и о том, возникали они постоянно или время от времени.

«Осложнениям после гриппа до сих пор уделялось недостаточно внимания», — заметил другой участник исследования, доктор Макс Таке.

Что такое «долгий ковид»

«Долгий ковид» — довольно слабо исследованный недуг, у которого по-прежнему нет ни единого определения, ни сколько-нибудь устоявшегося списка симптомов. В Британии, например, так называют любой случай Covid-19, если спустя четыре недели и более после выздоровления пациента (то есть когда тесты перестают обнаруживать в его организме вирус) у него сохраняется хотя бы один из симптомов инфекции.

Читайте также
В Роспотребнадзоре рассказали о распространенности «русского штамма»

При этом у одних затянувшийся недуг проявляется слабо и почти не доставляет неудобств, а у других протекает настолько изнурительно, что лишает человека возможности вернуться на работу, а иногда и самостоятельно себя обслуживать. В числе самых распространенных жалоб — одышка, хроническая усталость, потеря обоняния или вкуса; в самых тяжелых случаях у пациента могут произойти серьезные, иногда необратимые повреждения внутренних органов. Известно и о случаях, когда у переболевших пропадала чувствительность в конечностях и даже зрение.

Из исследования, проведенного на прошлой неделе британским Национальным бюро статистики, следует, что опасность «долгого ковида» долго переоценивали: в среднем от него страдает лишь каждый 40-й переболевший. Это вчетверо реже, чем считалось ранее. Авторы другого исследования, опубликованного в начале сентября в журнале Lancet, пришли к выводу, что прививка от вируса может снижать вероятность долгого протекания болезни вдвое.

Чаще осложнения проявляются у женщин, людей старше 50 лет, а также у страдающих сопутствующими хроническими недомоганиями и людей с повышенной концентрацией вируса в крови в период болезни.

В России о «длинном ковиде» недавно высказывался министр здравоохранения Михаил Мурашко. 31 августа он призвал региональные власти работать над ранним выявлением таких пациентов с помощью углубленной диспансеризации.

Российский президент Владимир Путин на последней «Прямой линии» в конце июня заявил, что российские власти запустили программу углубленной реабилитации для переболевших коронавирусом в тяжелой форме. Россияне, переболевшие ковидом, могут пройти углубленную диспансеризацию по полису обязательного медицинского страхования до конца 2023 года.

Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Мария Колесникова: "Тюрьма - это отвратительное место, но здесь я особен...
Новые СМИ в реестре иноагентов и убийства, потрясшие Лондон. Главное 30 ...
Что изменится в жизни россиян с 1 октября
Россиянам предложат заплатить три налога раньше
У бывших коллег вице-президента Сбербанка провели обыски
На Украине утилизируют более 34 тысяч доз вакцины Pfizer
Счетная палата предложила выплачивать по 20 тысяч рублей к школе
Россияне назвали любимые места для отдыха в России
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Hi-Tech
Брокенский призрак: в Севастополе заметили редкое явление Силуэт человека в небе
Горячие темы на Авто
Нехватка продуктов в супермаркетах может сохраниться навсегда? 342
Католический священник в Италии украл из церковной казны 117 000 $ для покупки наркоты на свои гей-вечеринки... 144
YouTube запретил оспаривающий результаты выборов контент. 140
Водка какая самая хорошая? 118
Кино
Звезда «Папиных дочек» получила травму на «Ледниковом периоде» Дарья Мельникова рассказала о съемках первого эфира популярного телепроекта
Товары для дома
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Популярные темы на «Детях»
Про суррогатное материнство 178
Будни Фетровых, серия-не-знаю-какая: Васменог-Путешественник 174
опять укусы( 153
Как ваше лето прошло? 71
Леди
Миддлтон в платье за 300 тысяч осмелилась появиться на публике Принц Уильям, Кейт Миддлтон, принц Чарльз и герцогиня Камилла вместе вышли в свет.
Дом
Как выглядит маленькая квартира на побережье моря
8 интерьерных приемов, которые всем надоели
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
5 интерьеров в стиле сканди-шик
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь