Британские ученые открыли «долгий грипп». Чем он похож на «долгий ковид»?
У части людей, переболевших гриппом, еще долго сохраняется повышенная утомляемость, частая головная боль, затрудненное дыхание и нездоровое возбуждение. Все эти состояния наблюдаются порой даже спустя полгода после выздоровления, следует из данных, собранных группой экспертов Оксфордского университета.
По мнению оксфордских аналитиков, эта разница во многом обусловлена тем, что люди, перенесшие Covid-19, сильнее тревожатся о своем здоровье.
«Многие из нас знают на собственном опыте, что после гриппа нормальное самочувствие не возвращается дольше, чем мы хотели и надеялись», — говорит один из руководителей исследования профессор Пол Харрисон.
Материал, опубликованный в журнале PLOS Medicine, не содержит данных о тяжести выявленных симптомов и о том, возникали они постоянно или время от времени.
«Осложнениям после гриппа до сих пор уделялось недостаточно внимания», — заметил другой участник исследования, доктор Макс Таке.
Что такое «долгий ковид»
«Долгий ковид» — довольно слабо исследованный недуг, у которого по-прежнему нет ни единого определения, ни сколько-нибудь устоявшегося списка симптомов. В Британии, например, так называют любой случай Covid-19, если спустя четыре недели и более после выздоровления пациента (то есть когда тесты перестают обнаруживать в его организме вирус) у него сохраняется хотя бы один из симптомов инфекции.
При этом у одних затянувшийся недуг проявляется слабо и почти не доставляет неудобств, а у других протекает настолько изнурительно, что лишает человека возможности вернуться на работу, а иногда и самостоятельно себя обслуживать. В числе самых распространенных жалоб — одышка, хроническая усталость, потеря обоняния или вкуса; в самых тяжелых случаях у пациента могут произойти серьезные, иногда необратимые повреждения внутренних органов. Известно и о случаях, когда у переболевших пропадала чувствительность в конечностях и даже зрение.
Из исследования, проведенного на прошлой неделе британским Национальным бюро статистики, следует, что опасность «долгого ковида» долго переоценивали: в среднем от него страдает лишь каждый 40-й переболевший. Это вчетверо реже, чем считалось ранее. Авторы другого исследования, опубликованного в начале сентября в журнале Lancet, пришли к выводу, что прививка от вируса может снижать вероятность долгого протекания болезни вдвое.
Чаще осложнения проявляются у женщин, людей старше 50 лет, а также у страдающих сопутствующими хроническими недомоганиями и людей с повышенной концентрацией вируса в крови в период болезни.
В России о «длинном ковиде» недавно высказывался министр здравоохранения Михаил Мурашко. 31 августа он призвал региональные власти работать над ранним выявлением таких пациентов с помощью углубленной диспансеризации.
Российский президент Владимир Путин на последней «Прямой линии» в конце июня заявил, что российские власти запустили программу углубленной реабилитации для переболевших коронавирусом в тяжелой форме. Россияне, переболевшие ковидом, могут пройти углубленную диспансеризацию по полису обязательного медицинского страхования до конца 2023 года.
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